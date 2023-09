Suicide d'un adolescent à Poissy : une enquête administrative ouverte sur les accusations de harcèlement

Une enquête administrative est ouverte après le suicide mardi d'un adolescent de 15 ans victime de harcèlement, a annoncé ce mercredi le ministre de l'Éducation Gabriel Attal. "Je veux que toute la lumière soit faite sur ce drame" a-t-il déclaré devant la presse alors que les faits de harcèlement subis par le jeune homme avaient été signalés lors de la précédente année scolaire dans son lycée. Il a été retrouvé par sa mère pendu dans sa chambre, à Poissy dans les Yvelines. Depuis le 1er septembre, il était scolarisé dans un autre établissement à Paris.

"Un drame qui nous endeuille tous"

"Chaque drame est un drame de trop qui nous rappelle que nous ne sommes toujours pas à la hauteur", a estimé le ministre, qui évoque "un drame qui nous endeuille tous". "Ce jeune garçon avait le droit de vivre heureux et en paix" a-t-il poursuivi. Lors de sa prise de parole, le ministre de l'Éducation a indiqué que l'adolescent était scolarisé l'année dernière au lycée des métiers Adrienne Bolland, à Poissy.

Les faits de harcèlement étaient connus de l'établissement : "En décembre 2022, le harcèlement du jeune garçon avait été signalé", a assuré le ministre, en précisant qu'"il était fait état de brimades et d'injures répétées de la part de plusieurs élèves nommément désignés". "En mars 2023, les parents ont été reçus par l'établissement, ainsi que les élèves mis en cause", a ajouté Gabriel Attal. "Le jeune homme a bénéficié d'un suivi régulier avec la CPE". Une cellule d'écoute et de soutien est ouverte au lycée de Poissy, a également annoncé Gabriel Attal.

La mort de cet adolescent rappelle le suicide du jeune Lucas dans les Vosges et celui en mai dernier de Lindsay , une adolescente de 13 ans, dans le Pas-de-Calais. Ils étaient tous les deux victimes de harcèlement scolaire.

