Suicide dans la police : les policiers rassemblés devant le commissariat de Dijon

Dijon, France

Des rassemblements silencieux étaient organisés devant les commissariats de France, vendredi 19 avril, pour rendre hommage aux 28 policiers qui ont mis fin à leurs jours depuis le début de l'année. A Dijon, 70 policiers se sont rassemblés devant le commissariat, ils dénoncent des conditions de travail dégradées.

Une surcharge de travail qui impacte la vie familiale et déstabilise les policiers, explique Christophe, l'un des policiers présents, "on peut faire des longues journées de 10, 12 ou 14 h, ces heures supplémentaires sont comptabilisées, nous sommes censés pouvoir les récupérer quand le service le permet mais ce n'est pas toujours possible. La semaine prochaine j'ai trois jours de congés, pas la semaine complète car des événements font que le taux de présence a été augmenté".

Un malaise profond

Ce malaise ne date pas seulement de la surcharge de travail liée au mouvement des gilets jaunes, il est plus profond et plus lointain explique Christophe Fernandez secrétaire régional Bourgogne-Franche-Comté d'Unité SGP Police Force Ouvrière, " il y a des rappels à tout va des fonctionnaires depuis les attentats de 2015 et même bien avant, il y a les mobilisations lors des manifestations des gilets jaunes donc les policiers sont tendus, fatigués, sans compter de nombreuses missions hors zones".

Christophe Fernandez pointe du doigt le manque d'effectif, des horaires intenables et demande aussi "un peu plus d'écoute et de suivi de la part d'une hiérarchie qui parfois, elle même sous pression, va à l'essentiel ce qui peut engendrer des burn-out et des suicides."

En 2018, 35 policiers et 33 gendarmes se sont suicidés selon le ministère de l'Intérieur.