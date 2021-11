Suicide de Jérôme Gaillard : "un immense gâchis" pour la fédération nationale des victimes de féminicides

"Un immense gâchis". C'est en ces mots que Sylvaine Grévin, la présidente de la fédération nationale des victimes de féminicides, évoque le suicide en prison de Jérôme Gaillard. Le compagnon de Magali Blandin, tuée en février dernier à Montfort sur Meu, près de Rennes, s'est pendu dans sa cellule, dans la nuit de dimanche à lundi. Il était incarcéré depuis ses aveux, au mois de mars.

"Evidemment je pense à ses enfants, qui étaient orphelins de mère et deviennent aujourd'hui orphelins de père", réagit Sylvaine Grévin "Evidemment je pense également aux parents de Magali Blandin, car cet immense gâchis va les empêcher d'avoir accès à toute la manifestation de la vérité. Ils n'auront plus les réponses qu'ils auraient peut-être eu lors du procès. Jérôme Gaillard aurait pu s'adresser aux parents de Magali, à ses enfants, pour tenter d'expliquer son geste. Aujourd'hui ce ne sera plus possible, bien que les parents de Jérôme Gaillard sont eux même mis en examen, on sait très bien que l'initiative a été prise par Jérôme Gaillard." Ses parents ont en effet reconnu devant le juge d'instruction être au courant du projet de leur fils, et même de l'avoir aidé.

L'association souhaite des procès posthumes pour les suspects qui se suicideraient

Jérôme Gaillard était pris en charge dans le service médico-psychologique régional, une unité spécialisée pour les soins en santé mentale et avait débuté une grève de la faim, pour que ses enfants soient réunis et qu'ils puissent lui rendre visite comme ils le souhaitaient. "Au delà du geste, je ne comprends pas pourquoi ces auteurs ne sont pas plus surveillés", souligne Sylvaine Grévin. "Comment aujourd'hui, un détenu en situation de fragilité, ce qui est souvent le cas chez les auteurs, qui parlent de leur acte, de leur envie de se tuer, arrivent à passer à l'acte, alors qu'ils sont dans une cellule en principe sécurisée."

Pour que les familles de victimes puissent avoir des réponses, l'association explique travailler sur une proposition de loi. "On a proposé au ministère de la justice la possibilité d'avoir accès à un procès posthume pour les parties civiles, en cas de suicide de l'auteur des faits. C'est trop important, c'est quelque chose essentiel pour que les familles puissent faire leur deuil sereinement, et qu'elles puissent considérer que l'auteur des faits ne sera jamais présumé innocent, mais jugé pour les actes qu'il a commis."