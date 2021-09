Suicide de la responsable du Lidl de Lamballe : deux collègues racontent la pression au travail

Avant de se donner la mort le 6 septembre 2021, la responsable du magasin Lidl de Lamballe (22), Catherine L. laisse une lettre dans laquelle elle évoque son mal-être au travail. Elle travaillait depuis 27 ans pour l'entreprise de distribution allemande.

Souffrance au travail

Marina et Olivier qui témoignent aujourd'hui avec des prénoms d'emprunt se souviennent d'une cheffe "très investie, fière de travailler pour Lidl". "Un jour, elle est arrivée avec du vernis à ongles rouge bleu jaune, les couleurs de Lild, elle avait aussi fabriqué des boucles d'oreilles avec des pin's Lidl", se souvient Marina. "Parfois elle arrivait en dansant au travail, elle était humaine, à l'écoute", renchérit Olivier. Pourtant, la responsable du magasin souffrait aussi au travail.

Ses responsables lui mettaient un peu trop de pression et elle ne le supportait plus.

"Elle avait le droit à des remarques de plus en plus négatives sur son travail, des remises en question, des choses qui lui faisaient perdre confiance", explique Marina. "Elle ne se retrouvait plus dans la façon de manager". Olivier évoque lui aussi la pression hiérarchique subit par sa cheffe : "quand on vous rabaisse régulièrement, quand on vous dit que vous êtes moins que rien, quand on vous dit que vous êtes payé trop cher, ce ne sont pas des méthodes de manager".

Un clash en juillet 2020

Le 20 juillet 2020, une altercation éclate dans un bureau du magasin entre la responsable et l'un de ses supérieurs. "Il y a eu des cris, des pleurs", se rappelle Marina. "Ce jour-là, quand je l'ai vu effondrée, en larmes, j'ai compris que c'était fini", souffle Olivier. La responsable du Lidl de Lamballe, mère de deux enfants, était en arrêt de travail depuis ce 20 juillet 2020.

Hommage

Ce lundi 27 septembre à partir de 15h30, la CFE-CGC et la CGT organisent un hommage à Catherine. Le rassemblement aura lieu devant les grilles de la direction régionale du groupe Lidl à Ploumagoar près de Guingamp.