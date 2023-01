Suicide de Lucas dans les Vosges : l'émotion du ministre de l'Education nationale devant le Sénat

L'échange a été diffusé en direct ce mercredi 18 janvier sur la chaine Public Sénat . Gorge serrée, des sanglots dans la voix, le ministre de l'Education Pap Ndiaye déclare "quand un enfant met fin à ses jours il n'y a pas de mot pour dire l'émotion, le chagrin, la douleur, il n'y a pas de mot."

Le ministre répond alors à l'interpellation de l'élue écologiste des Français de l'étranger Mélanie Vogel lors des questions au gouvernement sur le suicide de Lucas, l'adolescent qui a mis fin à ses jours le 7 janvier dernier, victime de harcèlement scolaire, selon ses parents.

"Généralisation de groupes de sensibilisation"

La sénatrice interroge alors, pourquoi en France en 2023, un adolescent homosexuel se suicide ? " A n’envisager qu’une vie de moqueries, de rejet et de haine, on en arrive à ne plus envisager de vie du tout" se désole Mélanie Vogel

Pap Ndiaye annonce devant le Sénat qu'il souhaite "la généralisation dans chaque Académie de groupes de sensibilisation, de prévention et d'action contre l'homophobie à l'école dans les prochaines semaines". Selon lui "la lutte contre le harcèlement scolaire doit demeurer une priorité".

Le collège Louis Armand à Golbey, où était scolarisé Lucas, qui compte 697 élèves, est engagé déjà dans le dispositif pHARe de lutte contre le harcèlement. Les professeurs sont formés et les élèves sensibilisés.

Une enquête , ouverte par le parquet d'Epinal, est en cours.