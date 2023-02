Suicide de Lucas : plusieurs centaines de personnes réunies à Epinal en hommage au jeune garçon

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies dans le centre d'Épinal (Vosges) pour rendre hommage à Lucas, collégien de 13 ans. Il y avait entre 550 et 600 personnes selon la police. La marche blanche s'est élancée à 14 heures de la place Foch , sous la pluie et dans le silence. Le jeune garçon s'est suicidé le 7 janvier dernier après avoir été harcelé au collège, à cause de son homosexualité.

Des pancartes avec le visage de Lucas

En tête du cortège, Séverine, la maman de Lucas, portait une pancarte avec plusieurs photos du jeune Lucas. Ses proches ont tous enfilé un tee-shirt blanc sur lequel on peut voir le visage du collégien de 13 ans.

Dans la marche blanche, un homme portait un tee-shirt avec le visage de Lucas, mais aussi avec un cœur aux couleurs du drapeau LGBT+ et cette phrase "Je suis Lucas". Le jeune garçon a été victime d'homophobie au sein de son collège.

À l'issue de la marche, les camarades de son club de danse ont rendu hommage au collégien avec une chorégraphie tirée de la série "Mercredi" sur Netflix, et sur une chanson remixée de Lady Gaga.

"Il était pour nous comme un soleil"

Les proches de Lucas ont également pris le micro pour rendre hommage à Lucas. "Sa disparition nous bouleverse au plus profond de notre cœur" a dit la marraine du collégien devant la foule. "Je t'écris cette lettre pour te dire adieu mon bébé [...] tu resteras avec nous, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos souvenirs et dans nos cœurs" a-t-elle poursuivi. Lucas était "un garçon rempli d'ambition et de rêves". Le collégien voulait devenir coiffeur, a expliqué sa marraine "Il était pour nous comme un soleil, aujourd'hui, il est devenu notre petit ange". À ses côtés, la maman de Lucas a fondu en larmes.

Quatre mineurs bientôt jugés

Dans cette affaire, une enquête a été ouverte par le parquet d'Épinal. Fin janvier, le procureur de la République a annoncé que quatre mineurs de 13 ans allaient être "jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide" de Lucas. Ils seront convoqués devant le tribunal pour enfants d'Épinal. Il s'agit de deux filles et de deux garçons, scolarisés dans le même établissement que la victime. "Lors de leurs auditions, les mis en cause, ont uniquement admis avoir proféré à plusieurs reprises des moqueries à l'encontre de leur camarade", avait précisé le procureur.