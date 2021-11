Suicide des agriculteurs : "Beaucoup d'isolement face aux difficultés", selon la médecin de la MSA Picardie

529 agriculteurs se sont donné la mort en 2016, selon la MSA. Un fléau dans nos campagnes, d'autant que le sujet reste tabou et que les exploitants restent isolés et peinent à exprimer leur souffrance. On fait le point sur les dispositifs pour enrayer ce phénomène.

Hausse du budget de 40%, plus grande vigilance de l'entourage et des acteurs du monde agricole... Le ministère de l'agriculture vient d'annoncer des mesures pour mieux lutter contre le suicide chez les agriculteurs. Selon les derniers chiffres donnés par la Mutualité sociale agricole (MSA), 529 agriculteurs se sont donné la mort en France en 2016. Invitée de France Bleu Picardie ce mercredi matin, la Docteure Pascale Voide, médecin et responsable du dispositif Horizon, la cellule de la prévention du suicide de la MSA Picardie, indique que "chaque année, la MSA accompagne _entre 130 et 140 personnes sur les trois départements de la Picardie_. Sur la Somme, ça représente à peu près 50 à 55 personnes". Parmi eux, environ 90 % sont des exploitants.

France Bleu Picardie : Est ce que vous notez que c'est un sujet qui reste encore tabou de se confier comme ça quand on se sent en fragilité psychologique chez les agriculteurs ?

Pascale Voide, médecin de la MSA : Il y a beaucoup d'isolement, beaucoup de face à ces difficultés. Et c'est vrai que quand on leur propose une écoute qui est bienveillante, avec beaucoup de neutralité, ils se lâchent. Et il n'est pas rare qu'on passe une heure ou une heure et demie au téléphone avec eux sur un premier rendez vous, alors qu'on ne les connaît pas.

France Bleu Picardie : Quels sont les signaux qui peuvent alerter sur le fait qu'un proche agriculteur est en faiblesse psychologique, qu'il ne va pas bien ?

Pascale Voide : Ça dépend des caractères en fonction du caractère : ça peut être de l'irritation et de la colère qui devient de plus en plus importante au fil du temps. Et puis, ça peut être, à l'inverse, quelqu'un qui se replie complètement sur lui, quelqu'un qui laisse de côté ses démarches administratives ou le suivi technique de son activité et son estime de lui-même descend. La MSA Picardie distingue quatre profils d'agriculteurs à risque : les jeunes exploitants de moins de 45 ans, qui sont en conflit avec leurs proches après la reprise de la ferme familiale. ; il y a aussi les agriculteurs de plus de 55 ans, qui peinent à trouver un successeur. Ensuite, les exploitants qui travaillent avec un associé : parfois, un agriculteur impose sa vision des choses, ce qui peut créer une véritable souffrance chez l'associé dominé. Enfin le dernier profil : les professionnels qui ont longtemps eu une activité florissante mais qui peuvent, lors d'une crise dans le monde agricole, connaître de grosses difficultés soudaines.

France Bleu Picardie : Avec la MSA vous tendez la main à ces personnes en essayant de les accompagner dans cette période difficile ? La première règle, c'est qu'il faut avoir l'accord de l'intéressé.

Pascale Voide : Il est important d'avoir le consentement de l'intéressé. On a à peu près 50 % des situations qui nous sont alertés par nos collègues de la MSA. Donc la proposition du service est faite directement à nos adhérents. Et puis 50 % des signalements externes. Et la question du consentement est extrêmement importante puisque c'est tout ce qui fait le socle de confiance et qui permet de travailler par la suite. On déclenche des appels sortants et des rendez vous téléphoniques avec les intéressés pour à la fois avoir cette écoute bienveillante, identifier le risque suicidaire, puisque nos collègues qui interviennent dans ce dispositif ont été formés à ça. Ça ressemble, on va dire, un brevet de secourisme psychologique. On identifie avec eux leurs besoins et on avance avec eux pour optimiser leurs droits et les accompagner sur des recherches de solutions. Bien sûr, on leur propose des prise en charge psychologique de ville, mais très peu aujourd'hui les acceptent : il y a encore un tabou sur le sujet.

France Bleu Picardie : Vous le disiez, il y a pas mal de signalements qui sont faits par l'entourage. Une des mesures annoncées par le ministre de l'Agriculture hier, c'est justement de renforcer un peu ce réseau d'entourage, c'est pertinent ?

Pascale Voide : C'est important d'avoir des sentinelles sur sur le terrain en MSA. Nous nous appuyons aussi beaucoup sur nos élus qui sont sur les territoires et que l'on forme à cette problématique. Mais c'est important autour du monde agricole ou sur tous les organismes professionnels agricoles d'avoir cette sensibilité et d'être capable de tendre la main : c'est le cas du comptable, du banquier. Mais aussi du technicien d'élevage, le vétérinaire qui passe sur une exploitation. C'est important que chacun puisse s'identifier et n'ait plus peur d'en parler. On ne fera jamais passer quelqu'un à l'acte en lui demandant s'il a des idées noires.

France Bleu Picardie : Est-ce qu'il y a cette volonté de faire de la prévention auprès des jeunes qui se lancent dans le métier d'agriculteur, en lycée agricole par exemple ?

Pascale Voide : Bien sûr, c'est encore balbutiant. Il y a besoin encore d'améliorer les choses, mais ça fait partie, bien sûr, de la prévention du mal être en agriculture, de les informer et de les accompagner sur une meilleure qualité de vie.

On rappelle par ailleurs le numéro national de prévention du suicide (3114) que les agriculteurs peuvent appeler en complément de la plateforme Agri'Ecoute mise en place par la MSA (09 69 39 29 19).