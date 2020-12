Suicide des agriculteurs : Solidarité Paysans 42 estime qu'il faut s'attaquer aux problèmes structurels

Un rapport sur la prévention du suicide des agriculteurs a été remis mardi au gouvernement, alors qu'on recense chaque jour au moins un suicide en France (372 suicides en 2015, dernières statistiques disponibles).

Parmi les recommandations : la création d'un observatoire des national des exploitations en difficulté, le recours à plus de citoyens "sentinelles" et une meilleure coordination des dispositifs d'aide. Dispositifs dont fait partie Solidarité Paysans 42, qui intervient auprès d'une soixantaine de familles dans la Loire. Léa Fanget, animatrice pour l'association, explique que malheureusement, les interventions se font souvent dans l'urgence, "quand la difficulté est présente et déjà bien installée". "Si les dispositifs sont là mais qu'on observe que les difficultés existent encore et toujours plus fort, c'est qu'il faut aussi s'attaquer aux causes structurelles de ces difficultés", poursuit-elle.

Léa Fanget, animatrice de Solidarité Paysans 42 Copier

Les agriculteurs aidés par Solidarité Paysans 42 sont confrontés à des difficultés financières mais aussi liées à "la dématérialisation ou encore aux temps de travail qui explose", précise Léa Fanget. La dévalorisation de leur travail peut aussi être cause de souffrance, explique l'animatrice, même si selon elle, "il faut prendre la notion d'agribashing avec des pincettes". Elle donne en contre-exemple, les appels lancés par "des gens qui voulaient se rendre utiles pour les agriculteurs" pendant le premier confinement, "il peut y avoir deux échelles de considération citoyenne de leur travail", commente Léa Fanget.