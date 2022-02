Suicide du maire de Rezé : les élus locaux sous le choc, "c'est un terrible drame"

"C'est un terrible drame, c'est un véritable choc. Nous perdons un homme de grande qualité". Ces mots sont ceux de Johanna Rolland, la maire de Nantes et présidente de la métropole qui salue la mémoire d'Hervé Neau à travers un communiqué publié vendredi en fin de matinée. Le maire de Rezé a été retrouvé mort quelques heures plus tôt dans son bureau de l'hôtel de ville, le parquet de Nantes confirme un décès par pendaison.

Hervé Neau, 58 ans, avait été élu en juillet 2020 à la tête de la quatrième ville de Loire-Atlantique, c'était son premier mandat. Il était le chef de file d'une liste de gauche, écologiste et citoyenne qui avait mis fin à plus de 40 ans de pouvoir socialiste dans cette commune de 42.000 habitants.

Le président de l'association des maires de Loire-Atlantique fait part de "sa grande émotion et de son profond désarroi". Maurice Perrion salue "un homme de conviction et d'action [...] un homme intègre, proche des gens et à l'écoute".

Pour le président du Conseil départemental de Loire-Atlantique, l'annonce de la mort du maire de Rezé s'accompagne d'une profonde tristesse. Michel Ménard (P.S) rappelle qu'Hervé Neau, "directeur d'école, président d'amicale laïque, était depuis longtemps un militant engagé de l'éducation populaire".

La députée LREM de la 4ème circonscription (celle de Rezé) a publié un message sur son compte Twitter, Aude Amadou y fait part de sa vive émotion et salue l'"enseignant républicain et bienveillant."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le préfet de Loire-Atlantique a également adressé message, sobre, sur son compte Twitter.