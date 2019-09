Suicide : les jeunes toujours très touchés

Le 10 septembre est la journée internationale de prévention du suicide. En France, on compte 9.000 décès par suicide chaque année, c'est un des taux les plus élevés d'Europe.

Selon le dernier baromètre de Santé Publique France, que vous pouvez retrouver ici près de 5% des 18-75 ans déclaraient avoir pensé à se suicider au cours de la dernière année, plus de 7% admettent avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie.

Célibat, situation financière difficile, inactivité...

On identifie plusieurs facteurs : avoir eu un épisode dépressif, avoir à faire face à des situations financières difficiles, être célibataire, divorcé ou veuf.ve, l'inactivité professionnelle, l'exposition aux violences ainsi que les événements traumatisants dans l'enfance. "La situation des filles est particulièrement préoccupante avec une augmentation des TS - tentative de suicide ndlr - et pensées suicidaires depuis 2011. Là aussi la dépression est la variable la plus fortement associée."

la prévention peut réduire le nombre de suicides de 15 à 25 %

Plusieurs mesures de prévention existent et fonctionnent : en parler premièrement, avec les lignes d'écoute comme SOS amitié ou Suicide Ecoute. Les associations sont unanimes, il faut davantage de communication, en particulier chez les jeunes, extrêmement touchés. Le suicide est la deuxième cause de décès chez les 15-24 ans dans le monde après les accidents de la route.

Le suivi est aussi primordial : après une tentative de suicide, le risque augmente significativement de parvenir à ses fins. Repérer et prendre en charge la dépression de manière précoce montre de bons résultats avec la mise en place de programmes de soutien.

Ce qui fonctionne également : limiter l'accès aux produits qui permettent de se suicider, les armes ou mêmes les pesticides utilisés pour s'empoisonner. "Le pays le mieux étudié est le Sri Lanka, précise Santé Publique France, où une série d’interdictions a entraîné une baisse de 70% du nombre de suicides et, d’après les estimations, a permis de sauver 93 000 personnes entre 1995 et 2015"

On sait que la prévention permet de réduire le nombre de suicides de 15 à 25 %.