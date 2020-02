Suicide d'un patient en soins palliatifs à l'hôpital de Pithiviers : "ce drame aurait pu être évité"

Pithiviers, France

C'est un drame qui pose, une fois de plus, la question du manque de moyens à l'hôpital public de Pithiviers (Loiret) : il y a dix jours, dans la nuit du 26 au 27 janvier 2020, un homme de 68 ans, qui était hospitalisé au service médecine en soins palliatifs s'est suicidé, en se jetant par la fenêtre du troisième étage de l'hôpital. Les syndicats dénoncent un grave dysfonctionnement de l'établissement.

Pas de psychologue depuis des années dans ce service

Il faut savoir que le centre hospitalier de Pithiviers n'a plus de psychologue pour prendre en charge ces patients en grande souffrance, et la nuit, on compte un infirmière pour vingt patients.

Ce drame aurait pu être évité

Pour Dominique Chéron, aide-soignante et représentante CGT à l'hôpital de Pithiviers, ce drame aurait pu être évité : "ce patient était en grande souffrance physique et psychologique et n'a pas été pris en charge correctement. Déjà, la prise en charge de la douleur s'est difficilement mise en place par les médecins et la prise en charge psychologique n'est pas adaptée, faute de professionnels", explique Dominique Chéron.

L'aide-soignante poursuit : "là, l'équipe soignante s'est trouvée en difficulté, parce que l'équipe avait dit à ce patient qu'elle viendrait parler avec lui, et elles n'ont pas pu, parce que, voilà, il y a le travail... Et elles s'en sont voulu ! On aurait pas évité l'issue fatale de ce patient, mais on aurait pu l'accompagner dans sa fin de vie et les protocoles de fin de vie qu'on aurait mis en place auraient évité ce drame".

Bientôt un protocole de prévention des risques suicidaires ?

Ce mercredi matin, dix jours après les faits, au lendemain d'un communiqué de presse de la CGT, une réunion sur ce drame a eu lieu à Pithiviers, à la demande des syndicats. La direction s'est engagée à mettre très rapidement en place un protocole de prévention des risques suicidaires. Le drame a été signalé au ministère de la Santé.

Et ce suicide a été déclaré parmi les "événements indésirables associés aux soins" de l'hôpital, ce qui devrait déclencher une enquête de l'ARS, l'Agence régionale de santé.