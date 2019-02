Suicide : plus de 7% des 18-75 ans ont déjà tenté de mettre fin à leurs jours

A l'occasion de la journée nationale de la prévention du suicide ce mardi, l'agence Santé publique France publie son rapport annuel. On apprend que plus de 7% des adultes ont déjà tenté de de suicider. Les femmes sont particulièrement touchées.

Plus de 7% des adultes en France ont tenté de se suicider au cours de leur vie et près d'un sur 20 a pensé passer à l'acte au cours des 12 derniers mois, selon des chiffres dévoilés par l'agence sanitaire Santé publique France.

Plus de tentatives chez les femmes mais plus de morts chez les hommes

Globalement, il y a proportionnellement plus de tentatives de suicide chez les femmes (9,9% d'entre elles disent être passées à l'acte) que chez les hommes (4,4%). Pourtant, il y a plus d'hommes que de femmes qui meurent après un suicide. "L'un des facteurs explicatifs serait l'utilisation de moyens plus létaux chez les hommes (armes à feu, pendaison) entraînant, malgré un plus faible nombre de tentatives, davantage de décès que chez les femmes", relèvent les auteurs du rapport.

Célibat, problèmes d'argent, chômage : principales causes des pensées suicidaires

Les facteurs les plus couramment associés aux comportements suicidaires sont "les situations financières difficiles, le fait d'être célibataire, divorcé ou veuf, l'inactivité professionnelle ainsi que les événements traumatisants" (décès ou maladie d'un proche, notamment pendant l'enfance ou l'adolescence, climat de violence familiale et, surtout, "le fait d'avoir subi des violences sexuelles"). "Le facteur le plus associé aux pensées suicidaires est d'avoir vécu un épisode dépressif caractérisé au cours de l'année", selon l'agence sanitaire Santé publique France.