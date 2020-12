Suicides chez les agriculteurs en Côte-d'Or : un rapport parlementaire prône un "meilleur accompagnement"

C'est une souffrance qui se déroule presque sous nos yeux, et pourtant elle reste invisible. En France, on estime que chaque jour, au moins un paysan met fin à ses jours, dans une indifférence qui pose question. Un rapport remis à Jean Castex tente d'apporter des solutions.

Un rapport remis au premier ministre propose des pistes nouvelles pour mieux accompagner les agriculteurs en souffrance, et mieux prévenir le terrible phénomène des suicides qui touche nos fermes : en 2015, dernier chiffre en date, 372 suicides ont été recensés chez les paysans dans le pays. Le président de la MSA, la mutualité sociale agricole en Bourgogne, Dominique Bossong, évoque la situation en Côte-d'Or :

"On n'a pas de chiffre plus précis, c'est délicat à identifier, il faudrait reprendre tous les décès et faire une étude approfondie. On a des intuitions, pas de chiffres précis, et c'est d'ailleurs relevé dans ce dernier rapport. Donc l'idée c'est de prévenir, pour éviter d'en arriver à une telle situation. C'est pour cela que depuis 2015 au niveau de la MSA, on a mis en place des groupes de parole pour éviter que ça reste des sujets tabous. Force est de constater que ça a bien fonctionné, on arrive à échanger, à dialoguer, et c'est ce qui compte."

Qui sont ces paysans qui préfèrent en finir plutôt que de continuer à vivre ? "Il n'y a pas de profil particulier, ni une situation particulière. Avant, c'était des gens en difficulté financière, alors que maintenant on est au-delà, ça peut être de problèmes de santé, un mal-être généralisé une incertitude sur l'avenir, c'est devenu plus large et donc plus inquiétant."

L'agri-bashing au coeur de la déprime

Autre cause, aux grandes conséquences : ce que les professionnels appellent l'agri-bashing, ce sentiment actuel d'être sans cesse critiqués pour la qualité de leur travail, sur l'usage des pesticides par exemple. Dominique Bossong confirme, c'est un élément majeur dans la déprime de la profession : "C'est évident que cela renforce les difficultés. La perception du monde agricole, pour des gens déjà un peu fragiles, c'est fondamental. Si vous avez votre voisin qui vient vous disputer sur le bord de votre parcelle, sans comprendre les choses, c'est difficile. Donc oui, l'agri-bashing contribue à ce mal-être."

Petite lueur d'espoir tout de même dans ce tableau bien sombre : la prise de conscience actuelle chez les Côte-d'Oriens et les Français en général : "Paradoxalement, la crise sanitaire a permis à la société de se rendre compte que tout de même, l'alimentation était quelque chose d'important. Le blason de l'agriculteur s'est un peu redoré depuis le début de cette pandémie, j'espère que cela se maintiendra."

Des solutions envisagées, mais peu de moyens

Dans ce rapport remis par le députés du Lot-et-Garonne Olivier Maisin, l'accent est mis sur la nécessité de mieux accompagner les agriculteurs, de mieux sensibiliser les gens qui les entourent, pour les mettre en alerte. Le problème, souligne Dominique Bossong, "c'est que ces personnes sont surtout démunies lorsqu'elles côtoient des agriculteurs en difficulté. Il faut quand même être capable d'écouter ce que ces agriculteurs ont à leur dire, et être capables de faire remonter ces informations à un organisme qui peut centraliser les choses. En Côte-d'Or, par exemple cette structure s'appelle "Faire face ensemble". L'idée, justement, c'est qu'il y a énormément de personnes qui côtoient l'agriculteurs, les vétérinaires, les techniciens, les conseillers, et il n'y avait pas de lien entre ces gens-là. On a donc mis en place cette cellule."

Autre idée : Le citoyen sentinelle, lui aussi mobilisé pour alerter face aux cas de profonde souffrance : là encore le président d ela mSA Bourgogne dit oui, mais "on ne décrète pas qui va être sentinelle. C'est une relation de confiance avec l'agriculteur. Ensuite, il faut que ces sentinelles soient formées, et que tout cela soit organisé. Nous on a déjà mis en place des accompagnants bénévoles au niveau de la MSA, et ça c'est très important, l'agriculteur se sent épaulé, ça lui permet un peu d'avancer."