Suicides dans la police : à Pau, les fonctionnaires demandent de meilleures conditions de travail

Pau, France

"On connaît tous un collègue qui a mis fin à ses jours". Devant le commissariat de Pau, à 11h30, le secrétaire départemental d'Alliance Police nationale, Daniel Domengé, s'inquiète. Vingt-huit policiers se sont suicidés depuis le début de l'année. "C'est encore pire que les années précédentes, où le chiffre avoisinait les cinquante sur l'année", se désole le syndicaliste. Il dénonce les conditions de travail des policiers, qui ne cessent de se dégrader depuis quatre ans. "Il y a eu les attentats, maintenant ce sont les gilets jaunes. Nous travaillons six jours sur sept, accumulons les heures supplémentaires qui ne sont pas payées et certains se retrouvent à dormir dans leur voiture car ils ont des problèmes d'argent".

Les policiers palois ont répondu à l'appel de l'intersyndicale et se sont réunis devant le commissariat à 11h30. © Radio France - Manon Claverie

Joseph Cilluffo, du syndicat Unité SGP Police, abonde : "Si seulement nous étions plus nombreux ! Nous ferions nos heures, comme tout salarié, et nous rentrerions chez nous le soir. Mais nous n'arrivons pas à recruter. Le métier fait peur".

Joseph Cilluffo s'inquiète de voir que le métier de policier n'attire pas. Copier

Résultat : "Plus de policiers meurent de suicides que dans l'exercice de leurs fonctions, bien que nous soyons exposés au danger", s'insurge Daniel Domengé. Le syndicaliste a plusieurs revendications : "Revoir la répartition des heures, le système de rappel des policiers en dehors de leurs journées de travail, réviser le management des équipes, proposer un soutien psychologique plus efficace..."

Pour Daniel Domengé, "il faut mettre les moyens sur la prévention des risques psycho-sociaux". Copier

Les officiers et commissaires se sont mobilisés aux côtés des gardiens de la paix. Les syndicats nationaux appellent le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner à les recevoir "en urgence".