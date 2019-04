Suicides dans la police : plus de 70 agents mobilisés dans les Landes

Département Landes, France

Dans les Landes, environ 70 policiers et personnels des deux commissariats se sont rassemblés ce vendredi pendant une demi heure. Ils étaient une quarantaine à Mont-de-Marsan et une trentaine à Dax entre 11h30 et 12h. Une intersyndicale rassemblant sept organisations avait appelé à ces moments de recueillement après l'annonce jeudi de deux nouveaux suicides de policiers.

Les policiers landais ne sont pas épargnés

Dans le rassemblement montois, Stéphane Tibère-Inglès, le Délégué départemental Alliance Police Nationale dans les Landes. "Il y a une vraie souffrance tant à Paris qu'ici, parce qu'ici aussi on a des soucis, bien sûr rien à voir avec les conditions de travail sur Paris et les commissariats difficiles, mais nous avons aussi des problèmes à gérer", explique le représentant syndical avant de rajouter : "On est là aussi pour les vivants. Certains ont des soucis, mais n'osent pas parler. Les policiers sont des hommes et des femmes comme tout le monde. On endure tous les jours des situations délicates. Beaucoup de gens nous voient au bord des routes, pensant que nous sommes là que pour dresser des PV, mais non ! Tous les jours on intervient sur des situations difficiles, on voit des morts, du sang et c'est délicat à gérer après."

Une quarantaine de policiers blessés en intervention en 2018

Dans les Landes, un peu plus de 230 personnes, tous services confondus, travaillent dans les commissariats de Dax et de Mont-de-Marsan. Le métier de policier est une profession très exposée rappelle le Directeur départemental de la Sécurité Publique des Landes. Alain Djian, lui aussi, est descendu ce vendredi en signe de solidarité : "On le constate tous, professionnels de la sécurité, mais aussi de la santé, sociaux... Une certaine violence libérée, surtout verbale mais aussi de plus en plus physique. On a eu plus d'une quarantaine de policiers blessés en intervention, pour l'année 2018, dans les Landes. C'est _plus de 50% par rapport à 2017_. Même si nous avons un environnement un peu préservé ici, les policiers sur la voie publique sont confrontés, le jour et la nuit, à des situations difficiles et il faut arriver à surmonter tout ça."