Suicides dans la police : près d'une centaine de fonctionnaires rassemblés devant le commissariat de Tours

Tours, France

En civil ou en tenue près d'une centaine de fonctionnaires de police du commissariat de Tours se sont rassemblés à 11h30 ce vendredi, ils ont répondu à l'appel de plusieurs syndicats pour rendre hommage à leurs 28 collègues qui ont mis fin à leurs jours depuis le début de l'année en France. Le commissariat de Tours qui a connu en son temps une période sombre avec 8 suicides entre 2004 et 2009 dont un qui a particulièrement marqué les esprits en 2007 car il s'était déroulé dans les vestiaires du commissariat.

Un malaise dû en partie au management selon Gabriel Coste du syndicat Unité SGP Police. "c'est un management un peu trop basé sur les statistiques c'est à dire que ce sont les chiffres avant l'humain et cela nous inquiète profondément, on dénonce cela depuis des années et il n'y a toujours pas d'évolution. On veut systématiquement au niveau politique mettre un pansement sur une jambe de bois, pour autant les problèmes n'ont jamais été résolus malgré les plans suicides de 2009 et 2015, on va en refaire un en 2019 et il va se passer quoi ?

A la question y a t'il en ce moment des fonctionnaires en souffrance au commissariat de Tours ? Gabriel Coste n'hésite pas une seconde, selon lui il y a trois personnes qui sont à ses yeux dans une situation très critique et une dizaine dans une situation inquiétante. Des policiers qui ont souvent du mal à se confier à leurs autres collègues car il y a beaucoup de pudeur.