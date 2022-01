Suicides de policiers : face au mal-être, "il y a des mesures préventives, mais c'est insuffisant"

Sept policiers se sont donnés la mort depuis le début de l'année en France. Des drames qui révèlent un profond mal-être dans la profession. Épuisement, manque d'écoute, effectifs réduits... Les raisons sont nombreuses. Le directeur général de la police reçoit, ce jeudi 20 janvier, les syndicats de police pour en parler. Vendredi, ce sera au tour des associations qui viennent en aide aux policiers d'être reçues.

"Aujourd'hui, la situation de la police n'a pas tellement évolué, même s'il y a eu des renforts d'effectifs, regrette Thierry Pain, secrétaire national délégué pour la région Centre-Val de Loire du syndicat Unité SGP Police FO. On subit la crise du Covid. La charge de travail reste la même, mais les effectifs sont en diminution".

Il reste encore 10, 15 ou 20% de mauvais chefs

Invité de France Bleu Berry ce jeudi, il évoque "le sentiment d'impuissance face aux violences urbaines, à la charge et au traitement des dossiers, et tout ce qui va avec", mais aussi parfois "la mauvaise volonté de l'administration de mettre en place un cycle de roulement pour les agents". Cela entraîne "une mauvaise ambiance" et beaucoup de fatigue au sein des effectifs.

"La hiérarchie a su évoluer, reconnait Thierry Pain. Même s'il reste encore 10, 15 ou bien 20% de mauvais chefs". Pour éviter de nouveaux suicides, le représentant syndical compte sur les mesures mises en place par l'administration. "Pas mal de mesures de prévention et de surveillance entre collègues, explique-t-il. Il y a eu des formations pour déceler les signes d'alerte. Je pense que de nombreux cas ont été sauvés grâce à ce dispositif. Mais c'est encore insuffisant".