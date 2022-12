Suite à l'incendie, l'office de tourisme de Pau fonctionne uniquement sur internet et par téléphone

L'office de tourisme de Pau continue de fonctionner malgré l'incendie survenu le jeudi 8 décembre . Cet incendie a été causé par l'explosion de la batterie d'un scooter électrique, au 1er étage. Pas de blessé mais quelques dégâts matériels. C'est pour cette raison que l'office annonce : "Nous sommes fermés pour une durée indéterminée. [...] Nous restons joignables par email (accueil@tourismepau.fr) et via nos réseaux sociaux pour le moment et vous tiendrons informés de l'évolution."

L'office du tourisme avait été rénové récemment, au rez-de-chaussée. C'est la partie qui a été la moins endommagée par l'incendie.

►►► Contact office de tourisme de Pau : 05 59 27 27 08

Ou par internet sur Pau Pyrénées Tourisme .