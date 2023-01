Suite à la mauvaise météo, la fermeture du pont du XIV juillet à Pau est reportée

"La fermeture du pont du XIV juillet reportée" annonce la mairie de Pau ce lundi matin. D'après le communiqué, c'est lié aux "conditions météorologiques" du début de semaine qui permettent pas une r eprise des travaux dans ce secteur . Le pont devait être fermé dans le sens Jurançon-Pau dès le 16 janvier et jusqu'à la fin du mois de mai.

Le pont du XIV juillet reste ouvert dans les deux sens de circulation les lundi 16 et mardi 17 janvier. Il sera fermé après, "entre le mercredi 18 et le vendredi 20 janvier", en fonction de la météo, dès 9h pour éviter les embouteillages aux heures de pointe. La tempête Gérard passe en Béarn en ce début de semaine, avec des fortes rafales de vent attendues et des chutes de pluie.