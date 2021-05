Suite à leur mobilisation, les livreurs peuvent travailler jusqu'à minuit dans l'Hérault

Dès ce samedi 29 mai 2021, les livreurs peuvent apporter des repas à domicile de 6h du matin à minuit. Au début du mois d'avril 2021, la Préfecture de l'Hérault avait pris un arrêté selon lequel les livraisons étaient interdites jusqu'à 22h. Cette mesure avait été prolongée, le 19 mai, en raison du contexte sanitaire.

Capture d'écran du site de la Préfecture de l'Hérault concernant la nouvelle mesure - Préfecture de l'Hérault

Ce jeudi, le collectif des commerçants et indépendants montpelliérains, composé de 800 livreurs, avait attaqué l'arrêté en justice. Il avait déposé un référé-liberté. "On devait avoir une audience lundi", précise Marouan Mrarda, le président du collectif. Il n'aura pas fallu attendre jusque-là. Ces deux heures supplémentaires sont en tout cas une bouffée d'oxygène pour le collectif. "On va enfin pouvoir retravailler comme les autres et respirer un peu", témoigne Marouan Mrarda, soulagé.