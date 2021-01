Suite aux confinements, des Mayennais font le choix de changer de maison et achètent dans l'agglo de Laval

Si vous habitez à Laval, vous avez peut-être de nouveaux voisins. Les ventes de maison fonctionnent bien en ce début 2021 et c'est le cas depuis plusieurs semaines, entre les confinements en tout cas. La reprise des visites en présentiel début décembre aide. Une belle aubaine pour les professionnels de l'immobilier. Les maisons de la région lavalloise ont la cote.

Le bien le plus demandé en ce moment, c'est comme d'habitude : la maison en centre-ville, avec si possible son petit jardin mais ce n'est pas le seul type de maison recherché.

Des envies de maison avec jardin

"Les biens à l'extérieur, dans l'agglomération de Laval jusqu'à 10-15 minutes, étaient un peu au ralenti ces dernières années et là, les gens cherchent des jardins, des extérieurs avec des budgets un peu moins élevés", décrit Florence Divay, consultante immobilier à l'agence Foncia de Laval.

C'est souvent un effet confinement. D'ailleurs pour cette professionnelle, si la majorité de ces acheteurs vient de Laval et des alentours, c'est aussi lié à la crise sanitaire. "Les Mayennais changent de projet. Ils pensent moins aux vacances ou à d'autres loisirs donc ils sont plus dans la maison et ils pensent d'abord à l'habitat", estime-t-elle.

Beaucoup d'acheteurs mayennais

Christophe Macé, agent immobilier indépendant fait le même constat. Il a aussi des acheteurs extérieurs, un petit peu plus nombreux, c'est vrai, que les années précédentes. "On a effectivement une clientèle de personnes qui viennent de grandes villes, de région parisienne. Elles sont venues acheter mais sur les quantités de ventes faites, le pourcentage de Parisiens reste faible", analyse-t-il.

Ce qui attire ces acheteurs, ce sont les prix. Pour vous donner une idée : en moyenne, le mètre carré pour une maison à Paris, c'est plus de 11 000 € et à Laval, vous pouvez diviser ce chiffre par six.

Des investisseurs à la recherche d'appartements

Du côté des appartements, si vous cherchez à en acheter un à Laval, il faut vous accrocher. Ces biens s'arrachent en centre-ville comme aux alentours. Christophe Macé en vend beaucoup ces dernières semaines mais pas à des particuliers qui veulent s'y installer.

"Beaucoup de ventes d'appartements sont faites avec des investisseurs. C'est quasiment la moitié sur l'année passée. Ces personnes veulent faire du locatif. Ici, les prix restent encore accessibles par rapport à certaines grandes villes, même si on voit que depuis deux ans sur Laval, les prix du marché augmentent et c'était encore plus le cas en 2020", explique ce professionnel.

Est-ce-que cette dynamique va se poursuivre même si nous sommes à nouveau confinés ? Est-ce-qu'il va falloir reprendre les visites virtuelles ? Des questions que se posent ces professionnels.