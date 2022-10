Suite des incendies à La Teste-de-Buch : le bois de la discorde

Le bois coupé par la DFCI et prélevé par les usagers de la forêt usagère le long de la route de Cazaux

A la Teste-de-Buch, l'incendie est éteint mais il continue de susciter une polémique dans la forêt usagère. C'est un bras de fer qui oppose propriétaires forestiers, la DFCI de la Teste et l'association des usagers.

Rappel nécessaire : depuis le Moyen-âge, les habitants de la Teste, Arcachon et Gujan-Mestras sont autorisés à prélever gratuitement du bois de construction et de chauffage dans la forêt usagère. C'est un statut unique en France. Propriétaires et usagers sont censés s'entendre sur le partage des ressources. Mais en réalité, depuis des années, les deux parties s'affrontent régulièrement.

Au coeur de l'incendie du moins de juillet la DFCI de la Teste avait coupé des arbres pour dégager des pare-feux. 450 stères, stockés le long de la route de Cazaux étaient sur le point d'être vendus. C'était sans compter la mobilisation de l'ADDUFU, l'association des usagers. Ils ont fait passé le mot à leurs adhérents : "ce bois nous appartient, allons le chercher". Des dizaines d'habitants se sont rués sur place avec tronçonneuses et remorques. Trois jours plus tard, le tas de bois avait disparu.

La DFCI de la Gironde refuse de commenter l'affaire mais en "off" on nous explique qu'il s'agit d'un vol, tout simplement. Cet été le président Emmanuel Macron avait promis une remise à plat des règles de la forêt usagère datant du Moyen-Age ... Une réforme plus que nécessaire pour mettre fin à ces querelles en forêt !