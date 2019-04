Suivez en intégralité Paris-Roubaix sur France Bleu, partenaire officiel de la 117ème édition

Par Stéphane Barbereau, France Bleu Nord et France Bleu Picardie

Les coureurs s'élancent ce dimanche, à 11h, de Compiègne pour rallier le vélodrome de Roubaix, environ 6 heures plus tard. France Bleu Nord et France Bleu Picardie vous font vivre toute la course et ses coulisses, à partir de 9h.