Suivez la journée de mobilisation contre la réforme des retraites dans nos deux Charentes

Sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi 7 mars dans nos deux Charentes. L'intersyndicale appelle à durcir le mouvement pour que le gouvernement retire son projet de loi. Des mobilisations et des blocages sont à prévoir ce matin en Charente-Maritime. Des cortèges partiront à 10h30 du Palais de Justice de Saintes et de la place Colbert à Rochefort. La manifestation à Royan est parti à 10h de la place Charles de Gaulle de Royan. À La Rochelle, le rendez-vous est donné à 14h30 sur le parvis de la gare. En Charente, un rassemblement est organisé à 16 heures, place François 1er à Cognac. Le défilé partira à 17h30.

ⓘ Publicité

Journée de grève et de blocages

Les syndicats espèrent faire de ce 7 mars "une véritable journée morte dans les entreprises, les administrations, les services, les commerces, les écoles, les transports".

En Charente, une opération escargot avait lieu dès 7 heures sur la nationale 141 entre Exideuil et Chasseneuil-sur-Bonnieure. À La Rochelle, le blocage du dépôt Yélo de Lagord empêche tous les bus RTCR de rouler ce matin. La circulation des voitures est aussi bloquée par des manifestants au rond-point de Lagord. La police annonce des difficultés de circulation.

Au centre de tri de Périgny, 114 postiers sont en grève. Ils sont environ 200 à travailler le matin selon la CGT.

Chez Alstom, à Aytré, les syndicats ont appelé les grévistes à se rendre au centre de tri de Périgny ou au rond point de Lagord. Les 3 syndicats du plus gros employeur du département (CGT, FO et CFE-CGC) ont déposé ce matin un préavis de grève illimitée. Une assemblée générale sera organisée devant le site à 7 heures, mercredi 8 mars "pour savoir si les salariés veulent poursuivre ou non la grève", explique la CGT.

Des étudiants se sont réunis devant la faculté de lettres, langues, arts et sciences humaines de La Rochelle, ce mardi matin. "Fac en luttes" ou encore "Non à la réforme" peut-on lire sur la façade. À 10 heures, une vingtaine d'étudiants étaient réunis devant un brasero et bloquaient l'entrée du bâtiment.