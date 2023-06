Suivi périnatal, vécu des parents, enjeu politique : quel bilan depuis la fermeture de la maternité du Blanc

Le 27 juin 2018, la maternité du Blanc cessait son activité . Officiellement pour l'été, faute de personnelle. Une pause estivale qui s'allonge, et devient finalement définitive. Pourtant, pendant des mois, de nombreux citoyens, élus, associations, se sont mobilisés pour tenter d'infléchir la décision de l'hôpital de Châteauroux, dont dépend la maternité du Blanc. À l'époque, la direction argue du manque de personnel, et notamment d'anesthésiste, pour assurer la sécurité des parturientes. Cinq ans plus tard, la fermeture du site laisse toujours un goût amer aux habitants. Même si la plupart ne se fond plus aucune illusion sur la possibilité d'une éventuelle réouverture.

"On habite à trois minutes de l'hôpital du Blanc. Pourtant, pour la naissance de nos fils, on a dû faire 50 minutes de voiture". Wilfried et Aurélie sont Blancois, militants du comité de soutien à la maternité C'est pas demain la veille, qui s'était mobilisé contre la fermeture de la maternité. Un an après, Aurélie apprend sa grossesse. "J'ai fait mon échographie du premier trimestre au Blanc. J'ai été très mal reçue, par une personne qui a pratiqué l'échographie sans me dire un mot et sans aucune bienveillance. Pareil pour mon deuxième, en 2022".

Le collectif avait distribué des autocollants que l'on peut encore voir dans tout le bassin blancois © Radio France - Gaelle Fontenit

Par conviction, le couple a décidé de se tourner vers Châtellerault pour l'accouchement. "J'ai fait mon suivi avec une sage-femme libérale du Blanc, puis les derniers rendez-vous avec la maternité du Châtellerault. C'est très bien, mais en terme de distance, ce n'est pas pratique. D'autant que mon deuxième est né après terme, avec des rendez-vous de contrôles tous les jours ou presque". Et à chaque fois, plus d'une heure trente de route aller/retour. "Mais c'était hors de question d'aller à Châteauroux. Pas après leur responsabilité dans la fermeture du Blanc" souligne le couple.

Une heure de route à 150 km/h

Si, pour le premier, Aurélie a eu largement le temps de se rendre à la maternité le jour J, cela a été beaucoup plus compliqué pour le deuxième. "J'ai ressenti les premières contractions à 2h du matin. On est parti à 2h30. On devait laisser le grand chez ses grands-parents, puis filer vers Châtellerault" explique Aurélie. Au volant, Wilfired "pilote plus qu'il ne conduit". De son propre aveu, il dépasse allégrement les limitations de vitesse. "J'ai roulé à 130 ou 150 km/h, de nuit, sur des routes de campagne, pour arriver à temps. Sur une heure de trajet, j'ai gagné 10 minutes, et heureusement. Le temps de me garer, Aurélie accouchait pratiquement dans le couloir". Un véritable stress pour la famille qui explique avoir tout organisé les semaines précédentes : "Nous avions préparé un sac d'accouchement d'urgence, avec des sacs poubelles, des serviettes de bain, des pinces à clamper. Mais heureusement, je n'ai pas eu à pratiquer un accouchement d'urgence, de nuit, sur une petite route ! Il y a un monde entre la théorie et la pratique !".

Si aujourd'hui Wilfried en sourit, il garde quand même de nombreux regrets. "La naissance, c'est un moment de fête. J'aurais voulu rester davantage auprès d'Aurélie, mais je ne pouvais pas vraiment dormir sur place, et puis le grand n'a pas pu venir voir son frère. Aurélie n'a pas eu de visite. La distance complique tout". Alors, avec le recul, Wilfried lance, en regardant la silhouette de l'hôpital : "C'est un énorme gâchis territorial, de santé publique. On nous fait prendre des risques".

Un monument aux maternités disparues a été installé devant l'hôpital du Blanc © Radio France - Gaelle Fontenit

Des regrets aussi quant aux suites de couches. Le centre de périnatalité de proximité (CPP), qui a pris la suite de la maternité du Blanc, ne tient pas ses engagements. Le gynécologue qui y exerce n'est là que six heures par semaine, le pédiatre n'assure que quelques permanences par mois, "surtout pour les vaccins, les rendez-vous de contrôle. Mais il ne peut pas prendre pour un vrai suivi au long cours" déplore Aurélie. C'est le seul pédiatre du secteur. "Il y avait une super sage-femme qui proposait des cours pour masser son enfant ou apprendre à le porter. Mais elle est partie à la retraite et elle n'a pas été remplacée". Aujourd'hui, une seule sage-femme exerce au sein du CPP. Selon le décompte de l'Agence régionale de santé, elle a assuré seule 322 rendez-vous au premier trimestre 2023.

Pas de personnels volontaires

Une situation bien loin des engagements de l'ARS lors de la fermeture du site. "Ils avaient promis une permanence gynécologique et l'élaboration d'un plan de formation ambitieux. Promesses non tenues" tient d'emblée à souligner Jean-Michel Mols, président du comité de soutien des usagers de l'hôpital du Blanc. Créée en 2011 pour défendre les intérêts du site, il a largement pris sa part dans la défense de la maternité. En vain. "On n'intéresse personne. Qu'est ce qu'on représente nous ? Pour avoir un rendez-vous en gynécologie ou pour une mammographie, c'est la croix et la bannière. Résultats, il n'y a plus de prévention. Si la fermeture de la maternité a interdit les naissances au Blanc, elle a aussi interdit le soin pour les femmes. Et ça c'est dramatique !".

L'ARS reconnait que les recrutements promis ne se sont pas faits. Mais explique que c'est faute de trouver du personnel volontaire. Et promet y mettre toute la bonne volonté : "Mais sans candidature, comment faire ? c'est le même problème que sur tout le territoire"

Le désert médical avance

Le comité de défense a commandé un audit auprès d'un cabinet indépendant pour faire un bilan de la situation. "Aujourd'hui, sur l'ensemble du bassin, 15% des personnes renoncent au soin faute d'une offre de soin de proximité. Avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Elle est où l'égalité ? On veut juste un accès au service public, comme tout le monde". Colère d'autant plus exacerbée que selon Jean-Michel Mols, une menace existe encore sur d'autres services de l'hôpital : "La maternité, ils ont réussi à la fermer. La permanence chirurgicale, ça se prépare tranquillement. Ils organisent la pénurie de médecin, ils laissent partir du personnel. C'est la chronique d'une fermeture annoncée".

Si cela devait arriver, il faudrait donc envoyer les patients vers l'hôpital de Châteauroux, à une heure de route du Blanc, alors que le nombre d'ambulances et de transports d'urgence est très problématique dans l'Indre. "On nous dit de ne pas prendre la route, c'est dangereux, ca pollue. c'est plein de contradictions. Le maitre-mot devrait être la proximité".

Mais Jean-Michel Mols veut y croire. "Regardez les comités de défense pour le rétablissement de la ligne ferroviaire Tours-Châteauroux. Ils ont gardé les rails en état, il n'y a plus qu'à remettre des trains. Nous c'est pareil, gardons la structure en état de marche et espérons qu'un jour, on puisse la remettre en activité". Plus de trains depuis 30 ans, plus de maternité depuis cinq ans, plus de centre des impôts non plus, la voie de la proximité ne semble pas privilégiée par l'État. Qu'importe. Les Blancois sont bien décidés à ne rien lâcher pour ne pas rester à quai.