Suivi sanitaire, alerte à la population... ce qui a changé quasiment trois ans après l'incendie de Lubrizol

Près de trois ans après l'incendie de l'usine Lubrizol le 26 septembre 2019 à Rouen, le dispositif FR-Alert va être déployé. Il s'agit d'un système d'alerte à la population via les téléphones portables pour plus de réactivité. France Bleu fait le point sur ce qui a évolué depuis cette catastrophe.

Le lancement d'un dispositif d'alerte à la population, de nouvelles règles pour les usines, des analyses post-Lubrizol... Quasiment trois ans après l'incendie de l'usine rouennaise, certaines choses ont évolué. Charlotte Goujon, maire de Petit-Quevilly, et vice-présidente de la Métropole Rouen Normandie en charge de la santé, des risques sanitaires et industriels, était l'invitée de France Bleu Normandie ce vendredi pour en parler.

Près de 3 ans après l'incendie de l'usine Lubrizol, le dispositif FR-Alert va être déployé. Il permet d'envoyer une notification sur les téléphones d'une zone donnée, pour prévenir en temps réel d’une catastrophe majeure. Il était temps ?

Oui, il était temps. Et finalement, on se rend compte que le déploiement qui est mis en place aujourd'hui correspond au calendrier de la directive européenne sur le déploiement de l'alerte. Donc, on peut se dire malheureusement que l'incendie de Lubrizol n'a pas permis d'accélérer les choses.

FR-Alert doit être testé à Rouen ce mardi 28 juin, lors d'un exercice attentat grandeur nature au Zénith. Les habitants du secteur risquent de recevoir une notification. Ça va donc permettre de renforcer la sécurité pour plusieurs types d'événements ?

Ça va surtout renforcer l'alerte à la population, en fonction des événements. Pour l'instant, ce sont les services de l'Etat, donc le préfet en région, qui aura la possibilité de pouvoir déclencher ce dispositif d'alerte auprès de la population selon la circonstance et donc les événements dont il jugera utile d'informer. Les habitants reçoivent une notification pour signifier que quelque chose est en train de se passer. Et l'aspect positif, par rapport notamment aux sirènes qu'on peut connaître jusqu'ici, c'est que l'alerte par la notification est accompagnée d'éventuelles consignes de comportement à tenir.

Justement, concernant les sirènes, lors de l'incendie de Lubrizol, elles avaient sonné plus de 5 h après. Le manque de réactivité des autorités avait d'ailleurs été pointé du doigt. Désormais, plus d'excuses ?

Non, normalement, on n'a plus d'excuses pour lancer l'alerte en temps et en heure, pour pouvoir alerter la population, pouvoir lui donner des informations, des consignes. Donc on espère que cet élément-là sera utilisé à bon escient. Et évidemment, on n'espère pas qu'on aura à l'utiliser sur le territoire. Mais en tout cas, ce dispositif va dans le bon sens.

Concernant les sites industriels eux-mêmes. Est-ce que la sécurité a été renforcée en trois ans ? Est ce qu'on peut garantir qu'il n'y aura plus jamais de nouveau Lubrizol ?

Je pense qu'on ne peut pas garantir qu'il n'y aura jamais d'accident. Le risque zéro n'existe pas, mais certains arrêtés ont été pris ces dernières semaines et ces derniers mois par le préfet notamment, et font suite aux retours d'expérience de Lubrizol. Un certain nombre de dispositifs ont été mis en œuvre sur la quantité d'eau disponible sur les sites, sur les types de bacs utilisés pour conserver les différents produits. Normalement, on s'est améliorés, pas sur tous les sites parce que les choses prennent du temps. Mais on espère que cela va s'accélérer dans les semaines et les mois à venir.

Les associations de victimes de Lubrizol ont réalisé des prélèvements de cheveux sur une centaine d'enfants de la métropole. Il en ressort qu'aucun polluant lié à Lubrizol n'a été retrouvé. En revanche, certains enfants sont contaminés au phosphate ou à l'atrazine. Ça vous étonne ces résultats ?

Malheureusement, non. On a déjà vu d'autres analyses, d'autres prélèvements avoir lieu sur la population, ailleurs en France ou ailleurs dans le département. Donc on voit bien, selon là où les enfants habitent, qu'il y a malgré tout des polluants qui sont présents près des habitations, près des lieux de vie et que cela a une incidence sur eux, sur les personnes.

Est ce que globalement le suivi et l'accompagnement sanitaire de la population après Lubrizol vous a paru suffisant ?

On a eu une difficulté, et c'est en cela aussi que les analyses qui ont été réalisées par des associations sont utiles, c'est pour pouvoir, juste après l'incendie, faire des prélèvements sur la population et savoir si l'incendie a eu une conséquence. Il aurait fallu qu'on ait des analyses sur la population, antérieures à l'incendie, pour pouvoir faire des comparaisons et voir s'il y avait eu des conséquences. Et malheureusement, les analyses et les suivis n'ont pas pu avoir lieu. Elles ont eu lieu sur les sapeurs-pompiers parce qu'ils sont, par leur profession, eux, soumis à des analyses régulières.

Les associations de victimes de Lubrizol aimeraient un institut éco-citoyen pour continuer de faire ce genre d'analyses, pour centraliser des données. Est-ce que cet institut peut voir le jour selon vous ?

Alors, on a à la métropole actuellement une étude sociologique qui est en cours pour prendre un peu le pouls de la population et savoir finalement de quels outils elle pense avoir besoin pour répondre à cette exigence, à la fois de connaissance, de transparence, de communication. On aura normalement les résultats de cette analyse sociologique à la rentrée de septembre et on verra en fonction de ce résultat quel est le dispositif le plus adapté.