Sujets qui fâchent : les conseils d'un psychologue manceau pour passer un bon réveillon de Noël

En 2020, plus encore que les autres années, il y a des sujets qu'il vaut mieux éviter pour ne pas risquer de gâcher la fête lors du repas du réveillon de Noël. Arnaud Bobet, psychologue en Sarthe, nous aide à nous mettre dans le bon état d'esprit.

Lors des fêtes de fin d'année, le réveillon de Noël est un moment important, encore plus peut-être en 2020, une année difficile que chacun a envie de clore dans une ambiance festive et détendue. Mais pour y parvenir, il y a des sujets à éviter quand on est à table.

Arnaud Bobet est psychologue en Sarthe, et il recommande de se mettre dans le bon état d'esprit pour ne pas risquer de gâcher la fête par des disputes. Parmi ses conseils : régler la question du port du masque avant de commencer l'apéritif pour fixer les règles selon lesquelles la soirée va se dérouler. Arnaud Bobet évoque les sujets les plus explosifs qu'il vaut mieux garder pour une autre occasion et nous explique comment réagir s'ils surviennent malgré tout dans la conversation.

