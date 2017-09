Sulidarità isulana : EDF Corse envoie 12 agents aux Antilles

Une douzaine de techniciens d’EDF Corse sont partis ce vendredi matin direction les Antilles. Tous volontaires, ils rejoignent sur place trois cadres insulaires et 200 agents du réseau pour participer au rétablissement de l’électricité.

Le rétablissement de l'électricité sur l'île de Saint-Martin. C'est la mission d'une douzaine de techniciens d'EDF Corse. Tous volontaires, pour prêter main forte, après le passage de l'Ouragan Irma, dans les Antilles. Ils sont partis ce vendredi matin d'Ajaccio et de Bastia pour Paris, d'où ils rejoindront les zones sinistrées, dans les Antilles. Sur place, plus de 200 agents du réseau EDF France sont déployés. Comme leurs collègues, les techniciens Corses sont un peu dans l'inconnu, mais ils ont préparé leur mission.

"On ne sait pas où on va dormir, se laver, les dégâts, il ne faut pas réfléchir à ça…"

Romain, 27 ans, technicien réseau, a rejoint ses collègues au petit matin à Campu di l’oru. Tous ensembles, ils se sont portés volontaires pour rejoindre la base d'EDF mise en place à Saint-Martin. Chacun emporte avec lui deux grands sacs bleus bien remplis. « Les gants de protection, les casques, les vestes, un peu d’outillage. Là-bas il n’y a pas beaucoup de matériel donc il faut être prêt. On a pas trop d’information, on ne sait pas où on va dormir, se laver, les dégâts, il ne faut pas réfléchir à ça… »

"Des compétences en adéquation avec les besoins"

_

Avant l'embarquement, Florent Morin, le responsable du service réseau électrique en Corse donne quelques consignes, « ne pas boire d'eau du robinet, faire attention au décalage horaire… » Les 12 agents seront briefés sur place, mais ils doivent être prêts à faire face à la situation. « Dans ces moments on est pas là pour apprendre le métier mais démontrer qu’on est de bons professionnels. On envoie des personnes dont les compétences sont en parfaite adéquation avec ce qu’il faut faire. Irma a énormément endommagé le réseau souterrain en plus de l’aérien. Des compétences souterraines et aériennes partent ce matin. »

"Quelque chose qui ne s’est jamais passé..."

Nicolas 47 ans, a connu la grande tempête Lothar de 1999, mais cette fois c'est différent. Il faudra rapidement s'adapter. « On nous a annoncé quelque chose qui ne s’est jamais passé. Effectivement il faut que le matériel soit là, avoir les moyens, les hommes, pour que la réalimentation se fasse le plus rapidement possible. »

L'invité de la rédaction

Julien Leca, 27 ans, chargé de travaux à EDF Ajaccio est l'un des volontaires, il était l’invité de la rédaction de RCFM ce matin avant le départ, au comptoir de l'aéroport d’Ajaccio. « On nous a dit que tout le réseau était à terre là-bas, notre mission est de réalimenter le maximum de personne. ON va être là-bas 15 jours, ce sont des réparations provisoires, d’urgences, pour que les gens aient de l’eau potable tout ça, les services publics (hôpital, pompiers…) On aura un briefing là-bas pour nous dire comment ça va se passer. On est habitués, chaque hiver on a des tempêtes de neige, c’est vrai que là ça change mais on est content de partir de pouvoir aider les collègues, la population, pratiquement tout le monde se porte volontaire quand c’est pour aider… »

« Dans le premier bagage il y a les affaires personnels, dans le deuxième nos tenus, harnais, gants, le minimum au niveau de la sécurité, le matériel est sur place après... Nous on sera 15 jours là-bas après selon le travail qu’on fournit il y aura surement une nouvelle vague pour nous relayer… »

Embarquement, direction Roissy, puis la Guadeloupe, et enfin Saint-Martin. Le contingent restera quinze jours sur place, et pourra être relevé par une nouvelle équipe.