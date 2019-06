Super gain de 21M€: le ticket validé juste à côté des locaux de France Bleu Hérault!

On sait désormais où, dans l'Hérault, a été validé le ticket gagnant du Loto le 15 mai dernier: la grille à 21 millions d'euros a été validée au point presse des halles Jacques-Coeur dans le quartier Antigone à Montpellier, à deux pas des studios de France Bleu Hérault!

21 millions d'euros: l'un des plus gros gains de l'histoire du loto national

Et dire que le pactole était à notre porte... A deux pas des locaux de votre radio et de notre lieu de travail... Après trois semaines de suspens, on sait désormais que c'est aux halles Jacques-Coeur, dans le quartier Antigone à Montpellier, que le ticket gagnant de 21M€ a été validé, là où chaque matin France Bleu Hérault achète ses journaux.

On ne sait toujours rien du nouveau millionnaire. Un Montpelliérain ou quelqu'un de passage? Peut-être même un habitant du quartier ou.. un collègue? En tout cas cette personne a fini par se manifester auprès de la Française des Jeux. Ce mardi une grande affiche est apparue dans les halles "Ici un gagnant à 21 millions d'euros".

Ce 15 mai, l'heureux gagnant avait joué le 27 - 38 - 42 - 44 - 46 et le numéro chance 1. Combinaison qui lui a permis de remporter l'un des quatre plus gros gains du Loto national. Je peux vous dire qu'à la radio on va vérifier s'il ne manque pas quelqu'un demain à l'appel.