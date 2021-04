Supermarché laissé à l'abandon à Woippy : une solution trouvée par la mairie avec le propriétaire

Le gérant a quitté les lieux à l'été 2020, laissant les denrées alimentaires pourrir sur place. Depuis, la situation était bloquée, et les riverains incommodés par les odeurs. Mais la mairie de Woippy a mis le propriétaire et le mandataire autour de la table pour enfin trouver une issue.

Cela fait depuis juillet 2020 que la situation pourrissait, littéralement. Ce supermarché, laissé à l'abandon à Woippy, fermé suite à une liquidation judiciaire, avec toutes les denrées alimentaires encore à l'intérieur ! Le gérant avait quitté les lieux sans rien nettoyer, et à cause d'un imbroglio judiciaire, personne n'était entré dans le magasin pour le vider. Résultat, les habitants du 68, route de Thionville ont dû vivre pendant de longs mois avec d'horribles odeurs.

Arrêté d'insalubrité et injonction de travaux

Le problème n'a pas été facile à régler, loin de là : la mairie de Woippy indique être intervenuedès le mois de janvierpour prendre un arrêté d'insalubrité et une injonction au gérant de faire les travaux nécessaires. Sauf qu'il n'a pas bougé le petit doigt, et que de longs mois ont continué de s'écouler.

Finalement, en début de semaine, le maire, Cédric Gouth, a réussi à mettre autour de la table le mandataire et le propriétaire, faute de faire entendre raison à l'ancien locataire. Les échanges ont été "assez lourds", de l'aveu même de l'élu, mais finalement, c'est le propriétaire qui a accepté de prendre à sa charge le nettoyage et la désinfection, en attendant que le tribunal statue sur l'éventuelle reprise du fonds de commerce par un nouveau locataire. Cédric Gouth salue d'ailleurs cette initiative et reconnaît "que c'est compliqué de devoir débourser cette somme pour trouver une solution à un problème qui n'est pas de son fait." Des entreprises sont déjà venues sur place pour faire des devis et les travaux devraient commencer dans les prochains jours.