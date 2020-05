Fumigènes dans les stades : Marie-George Buffet veut donner plus de droits aux supporters

Les supporters ont des devoirs mais aussi des droits. C'est le sens du rapport parlementaire rendu par l'ancienne ministre des sports, Marie-George Buffet et le député En Marche Sacha Houlié. Et parmi ces droits : les tirs de fumigène dans les stades. "Il faut les autoriser de manière sécurisée", explique la députée communiste de Seine-Saint-Denis vendredi sur France Bleu Paris.

Et au moindre incident, la responsabilité doit être assumée par le groupe de supporters en cause, et non par le club. "Les supporters sont des citoyens comme les autres. Ils ont donc des droits et des devoirs", explique Marie-George Buffet. "En cas de faits de violences, de racisme ou d'homophobie, il faut porter plainte mais il faut arrêter avec les sanctions collectives. Elles n'existent que dans les stades".

Limiter les interdictions de stade

Ainsi, Marie-George Buffet propose de limiter les sanctions administratives comme les interdictions de stade ou de déplacement. "Petit à petit à interdictions de stade sont devenues des pratiques courantes avec des motifs parfois très vagues. D'ailleurs la justice a donné raison à 75% de ceux qui ont fait appel de ces décisions". Le rapport préconise que la durée maximale des interdictions administratives de stade soit réduite à six mois (contre deux ans aujourd'hui) et douze mois en cas de récidivies

La députée de Seine-Saint-Denis espère que ces préconisations seront reprises dans la loi sur le sport prévue par la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Il faut aussi selon elle que ces mesures soient intégrés au dialogue entre les clubs et les supporters. Alors que les stades sont fermés, en raison de l'épidémie de coronavirus, ce rapport se veut "un signe d'espoir". "J'espère qu'ils rouvriront bientôt et si on pouvait les rouvrir avec un nouvel esprit, ce serait formidable".