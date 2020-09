Suppression d'emplois chez Auchan au Mans : "On a plus de mal à s'endormir", confie un salarié

Certains étaient là, le jour de l'ouverture du site, il y a plus de trente ans. Des salariés qui n'auraient jamais imaginer devoir un jour fermer le bâtiment et peut-être même rendre le blouson au logo à l'oiseau rouge, avant leur retraite. Et pourtant. Trente des 44 postes du service après-vente Auchan du Mans, basé à La Chapelle-Saint-Aubin, vont être supprimés d'ici le 31 décembre 2022, assurent les syndicats. Ils l'ont appris aux salariés quelques jours après l'annonce du géant de la grande distribution, le 9 septembre dernier, concernant 1.500 nouvelles suppressions de poste dans le pays, notamment dans les "SAV" où les clients peuvent faire réparer les objets défectueux. Celui du Mans couvre actuellement l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, la Sarthe et la Vienne.

"On se demande ce qu'on fera plus tard"

Depuis, les salariés du Mans sont très inquiets. "On est réveillé plus tôt on a plus de mal à s'endormir", assure l'un d'eux, sous couvert d'anonymat. "Quand on commencera à voir partir certains de nos collègues, quand il faudra fermer le bâtiment, ce sera encore plus dur... On se demande ce qu'on fera plus tard ! En plus on est tous dans des âges, autour de 50 ans... Vu la conjoncture actuelle, on sait très bien que ce ne sera pas facile de retrouver du travail", déplore ce technicien qui travaille au sein du SAV manceau depuis trente ans. Des collègues refusent de témoigner, par peur de fragiliser encore plus leur situation dans le groupe.

Les salariés auront le choix de partir, ou de rester, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). "Il y aura des reclassements en interne et en externe, soit dans d'autres magasins du groupe, sauf, certainement, Alinéa [le magasin du Mans ferme] ou dans d'autres Auchan, d'autres centres de réparation, les deux derniers qui resteront comme ceux de Trappes dans les Yvelines ou d'Aubagne dans les Bouches-du-Rhône", explique de son côté Bruno Richard, président de l'union départementale CFTC de la Sarthe. Contacté par France Bleu Maine, le directeur de l'hypermarché du Mans est injoignable.