Suppression de la détaxe sur le gazole non routier : les agriculteurs mobilisés devant la Préfecture à Rouen

Les agriculteurs normands se sont mobilisés ce mercredi soir à Rouen, à l'appel du syndicat agricole FNSEA 76 et des jeunes agriculteurs 76. Ils ont retourné la terre des pelouses devant la Préfecture de la Seine-Maritime, pour écrire JA et FNSEA, et ils ont tiré symboliquement un tracteur à la main.

Les agriculteurs dénoncent la fin annoncée de la défiscalisation du GNR, c'est-à-dire la suppression progressive de la détaxe sur le gazole non routier, que les agriculteurs paient moins cher. Le ministère de l'Economie et des Finances a indiqué que la fin de la défiscalisation du gazole non routier s'appliquerait progressivement à partir de 2024 et jusqu'à 2030. Des discussions sont en cours pour trouver une compensation pour les agriculteurs.