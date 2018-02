Ygos-Saint-Saturnin, France

La ligne TER Bordeaux Mont-de-Marsan est menacée de fermeture. Elle fait partie des lignes jugées non-rentables par Jean-Cyril Spinetta. L'ancien patron d'Air France vient de remettre un rapport sur l'avenir de la SNCF au gouvernement.

Ce rapport préconise notamment de fermer les petites lignes peu fréquentées et qui coûtent beaucoup d'argent à entretenir. Les lignes supprimées pourraient être remplacées par un service de bus.

La ligne Bordeaux Mont-de-Marsan, c'est 147 kilomètres de ligne, 1500 voyageurs par jour pour 5400 trains par an. Près de 30% des usagers utilisent les TER Bordeaux Mont-de-Marsan pour leur trajet domicile-travail ou domicile-études.

Sept gares menacées de fermetures dans les Landes

La possible disparition de cette ligne TER Bordeaux Mont-de-Marsan provoque l'inquiètude dans les communes rurales desservies. Les Trains Express Régionaux s'arrêtent aujourd'hui dans sept gares dans les Landes : Mont de Marsan, Saint-Martin-d'Oney, Ygos-Saint-Saturnin, Arengosse, Morcenx, Labouheyre et Ychoux.

Le maire d'Ygos-Saint-Saturnin, 1300 habitants entre Morcenx et Mont-de-Marsan, demande au gouvernement de clairement dévoilé ses intentions. "Si le gouvernement veut supprimer les petits villages, qu'il le dise carrément" s'insurge Bernard Dargelos au micro de France Bleu Gascogne.

Le maire d'Ygos-Saint-Saturnin, Bernard Dargelos, explique que la gare de sa commune est très ancienne. C'était à l'origine une gare de marchandises qui servait pour le transport du bois. Mais le trafic marchandises a été supprimée et il ne reste plus aujourd'hui que le trafic voyageurs. Il assure que c'est une gare très utilisée par les étudiants et les travailleurs qui vont sur Mont de Marsan ou Bordeaux.

Selon le maire d'Ygos, "une gare contribue à la vitalité des villages". Beaucoup de gens viennent s'installer dans la commune d'Ygos selon Bernard Dargelos parce qu'il y a une gare à proximité. Il concède qu'on ne peut pas ignorer la notion de rentabilité des lignes de chemin de fer mais que ce ne doit pas être le seul critère de décision pour fermer ou pas une ligne SNCF.

Dans la commune d'Ygos, les utilisateurs du TER craignent les conséquences d'une possible fermeture de cette ligne Bordeaux Mont de Marsan sur leur vie pratique.

Les usagers du TER à Ygos redoutent les conséquences d'une possible fermeture de la ligne Bordeaux Mont-de-Marsan Copier

Le vice-président de la région Nouvelle Aquitaine en charge des transports, le Landais, Renaud Lagrave, dénonce sur France Bleu Gascogne la double peine si le gouvernement suit le rapport Spinetta : pas de nouvelle ligne LGV au sud de Bordeaux et plus de TER entre Bordeaux et Mont-de-Marsan.

Le gouvernement précisera la méthode et le calendrier de la réforme de la SNCF lundi prochain, le 26 février. Outre la fermeture des petites lignes, le rapport Spinetta préconise aussi la suppression du statut des cheminots pour les nouveaux embauchés ou encore la fin du régime spécial de retraite.

Le gouvernement a entamé ce lundi une série de consultation avec les syndicats. La CGT a déjà appelé à une grève le 22 mars contre la casse du service public.