Suppression de postes chez Dynastar : manifestation d'une centaine de salariés à Sallanches

Quinze jours après que le groupe Rossignol ait annoncé la suppression de 92 emplois dont 61 (sur 124) chez Dynastar à Sallanches, une centaine de salariés de la vallée de l'Arve ont manifesté ce mercredi. Au même moment, une nouvelle réunion se déroulait sur le site avec la direction afin de mettre en place le "PSE", plan de sauvegarde de l'emploi.

C'est une partie du savoir-faire qui disparaît et qui ne reviendra pas comme ça"

Ce jeudi 08 octobre, les salariés de Dynastar seront fixés sur ce que va désormais produire l'usine avec moitié moins de monde. Tout va être différent à partir de maintenant explique Cyrille Cherpin, membre du CSE. "On ne fabriquera plus les éléments qui constituent le ski. Maintenant, cela sera fait en Catalogne alors qu'avant nous faisons tout ici, à Sallanches. On se sent un peu dépouillé. C'est une partie du savoir-faire qui disparaît et qui ne reviendra pas comme ça."

En parallèle de la mise en place du PSE, les représentants du personnel multiplient les démarches auprès des politiques, mettant ainsi en avant le fait que Dynastar soit le dernier industriel à fabriquer des skis en France.