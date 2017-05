Suppression du secrétariat d'État aux victimes : "À Nice, les victimes sont inquiètes"

Il n'y a plus de secrétariat d'aide aux victimes pour les attentats. Emmanuel Macron et son Premier ministre ont supprimé le poste occupée par Juliette Méadel, ce qui inquiète les victimes des attentats.

Stéphane Giecquel est le secrétaire général de la fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Il était notre invité à 7h50 ce lundi matin.

"Vraie inquiétude des victimes"

Stéphane Giecquel nous explique pourquoi la fin du secrétariat d'aide aux victimes est une mauvaise nouvelle : "Chez beaucoup de victimes, il y a une vraie inquiétude, comme si la question des attentats était déjà passée. On est dans l'interrogation sur ce qui va arriver. Je me rappelle d'une réunion du fonds de garantie où on nous expliquait que les gens qui étaient sur le terr- plein de la promenade des Anglais n'étaient pas victimes parce qu'ils étaient protégés par des bancs et les palmiers."