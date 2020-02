Suppressions de postes à Issoudun : le maire apporte son soutien aux salariés de La Halle

Issoudun, France

L'annonce de la suppression de 47 postes au dépôt logistique de La Halle à Issoudun est un coup de massue pour tout le monde. Pour les salariés évidemment, pour les organisations syndicales qui sentaient le coup venir depuis plusieurs années. Mais également pour le maire d'Issoudun. "Je suis en colère. J'ai le sentiment d'avoir été baladé. C'est au moins la deuxième fois, malheureusement", explique André Laignel. Tout est allé très vite : en décembre, les notaires de la Ville et ceux du groupe Vivarte se rencontraient dans l'optique d'acquérir un terrain de 54 000 hectares. En février, le projet d'agrandissement tombe à l'eau, avec 36 suppressions sèches de postes.

Ne laisser aucun salarié sur le carreau

Le maire d'Issoudun se dit prêt à se mobiliser, tout comme les syndicats, pour réduire le nombre de postes supprimés. "Un licenciement, c'est d'abord un drame humain. Il faut faire en sorte qu'il y ait moins de licenciements, moins de postes supprimés par rapport aux 36 annoncés par la direction de Vivarte", précise André Laignel.

Il y a des femmes et des hommes qui vont être touchés, parfois après 25 ou 30 passés dans une même entreprise

Et pour les salariés dont les postes seront supprimés, le maire d'Issoudun en appelle à la solidarité entre les entreprises du territoire. "Nous avons la chance d'avoir des entreprises qui se portent bien à Issoudun, qui embauchent. Je vais leur demander de regarder tout ce qui peut être fait pour qu'aucun salarié ne reste sur le carreau, pour examiner tous les CV", insiste André Laignel.

André Laignel sceptique après les annonces d'investissements pour moderniser le site d'Issoudun

La direction de Vivarte promet des investissements à hauteur de 7,3 millions d'euros pour moderniser le dépôt logistique d'Issoudun. André Laignel ne cache pas sa méfiance, surtout après avoir été déjà déçu au moins à deux reprises par les promesses non tenues par la direction. "Ils ont annoncé des investissements, que le site ne serait pas touché. Ça se heurte au plus profond scepticisme. S'ils veulent vraiment sauver le site et lui donner un avenir, il faut que les actes suivent les paroles dans les plus brefs délais", presse le maire d'Issoudun.

Même son de cloche et même inquiétude du côté des syndicats. "Pour moi, ces investissements, c'est une façon d'habiller la mariée pour mieux la vendre. C'est comme quand on fait des travaux dans une maison. Le PDG Patrick Puy ne nous a pas caché son intention de vendre toutes les enseignes du groupe Vivarte d'ici deux ou trois ans. C'est un fossoyeur. Ce qui nous fait peur, c'est qu'on dégraisse petit à petit au niveau des effectifs", alerte Philippe Visse, délégué CFTC.