Sur l'aire d'autoroute d'Ecot dans le Doubs, les vacanciers s'adaptent au contexte d'épidémie de coronavirus

Premier grand weekend de départ en vacances. Il va y avoir du monde sur les routes, les aires d'autoroute seront aussi plus fréquentées. Dans un contexte marqué par l'épidémie de coronavirus, les voyageurs s'adaptent et prennent quelques précautions.

De nombreux français prennent la route des vacances ce samedi 11 juillet. Sur l'aire d'autoroute d'Ecot au sud de Montbéliard sur l'A36, les coffres sont chargés de valises et les vélos fixés sur le toit des voitures, mais les deux objets indispensables cette année, ce sont les masques et le gel hydroalcoolique.

Dominique vient de Strasbourg, et se rend à Toulon. Il va récupérer un covoitureur à Dijon, c'est pourquoi, il est d'autant plus précautionneux : "on limite le nombre de passagers. On fait attention à préserver les distances, donc il y a une personne à l'avant et une à l'arrière, explique-t-il. J'ai aussi un spray désinfectant que je passe de temps en temps dans le véhicule."

Trafic rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours

Florine, en partance pour Stuttgart, préfère éviter de passer trop de temps dans la boutique de l'aire de repos : "on va aux toilettes, on achète une bouteille d'eau, un petit truc à manger et on repart. Ce n'est pas l'endroit où je vais rester une demi-heure", explique l'étudiante.

L'Association Prévention Routière craint que les voyageurs évitent de prendre des pauses pour limiter les contacts. Xavier Gignet, le directeur de l'association Prévention Routière du Doubs rappelle que "les pauses sont indispensables", surtout pour de longs trajets. Il appelle également à la vigilance, les excès de vitesse ont augmenté de 50% depuis la fin du confinement dans le Nord Franche-Comté.

Pour ce samedi 10 juillet, Bison Futé prévoit un trafic classé rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. Les départs en vacances se feront principalement dans la matinée et jusqu’en milieu d’après-midi. En Bourgogne Franche-Comté, l'axe le plus encombré devrait être l'A6, entre Baune et Lyon, dans le sud de la région.