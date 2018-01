C'est ce mardi que le gouvernement doit rendre sa décision concernant l'abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale sur les routes secondaires au lieu de 90 km/h actuellement. Le sujet fait polémique, mais selon le conseil national de sécurité routière, cela permettrait de sauver entre 200 et 400 vies par an.

Il faut dire que la mortalité sur les routes est repartie à la hausse depuis 2014. La tendance de 2017 n'est pas bonne : +0,9% sur les onze premiers mois de l'année par rapport à 2016. En Touraine en 2017, 32 personnes se sont tuées contre 34 en 2016. Alors réduire la vitesse maximale à 80km/h sur les routes secondaires, peut-il permettre de réduire la mortalité routière ? Sur l'axe Tours-Chinon, axe très fréquenté, la mesure est diversement commentée. Près de 13.000 véhicules empruntent chaque jour cette portion de la D751 entre Chinon et Azay-le-Rideau. C'est l'enfer, une route infernale, estime Isabelle qui emprunte souvent cet axe routier.

Je me suis déjà fait doubler plein de fois, même en roulant à 90 km/h. Ce sera pas plus respecté avec le 80. Il nous font des voitures qui roulent de plus en plus vite , ça colle pas - Jean-Claude un usager de la RD751