Sur l'île de Ré, le déplacement d'une statue de la Vierge devient un débat national

Statue de la Vierge à la Flotte-en-Ré. Reproduite en 2020 après avoir été détruite par un automobiliste, elle n'a plus sa place dans l'espace public selon la Libre pensée 17.

Faut-il déplacer la Vierge de La Flotte-en-Ré en dehors de l'espace public ? Le débat a pris une tournure nationale. Cette statue de la Vierge surveille l'entrée sud de la commune depuis 1955. Mais désormais, la Libre pensée 17 souhaite la voir déplacer. L'association a saisi la justice, contre ce qu'elle considère comme une atteinte à la laïcité.

A l'origine de ce recours, un accident de la route : en mai 2020 un automobiliste fonce sur la statue et la détruit. Avec l'argent des assurances, l'ancien maire Léon Gendre la fait reproduire, et son successeur Jean-Paul Héraudeau la réinstalle à sa place : un petit carrefour. Lors de l'audience devant le tribunal administratif, au début du mois de février, le rapporteur public a conclu lui aussi à un déplacement.

Pèlerinage politique

L'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy (au centre) vient défendre la statue de la Vierge de La Flotte-en-Ré, menacée de déplacement. © Radio France - Julien Fleury

Depuis, la mobilisation s'organise pour sauver la statue. Faut-il y voir le début d'un pèlerinage ? De passage en Charente-Maritime, le député européen LR, François-Xavier Bellamy, fait un crochet par l'île de Ré. "Qui cette statue de la Vierge a-t-elle blessé ?" interroge François-Xavier Bellamy, membre de l'équipe de campagne de Valérie Pécresse, et réputé proche des milieux catholiques conservateurs.

Pour la député européen, déplacer la Vierge, c'est toucher aux racines chrétiennes de la France. Ni plus ni moins: "notre grand drame, c'est que nous ne savons plus dire aux générations qui viennent ce qu'est ce pays. Je crois que nous avons besoin de retrouver le sens de notre identité."

Riverains effarés

Plus terre à terre, cette riveraine est elle aussi très attachée à la statue. Il faut dire qu'elle aussi s'appelle Marie : "on habite ici depuis 25 ans, on a toujours connu la Vierge. Donc elle n'a pas lieu de bouger. Vraiment. Elle veille sur nous."

Nathalie, passe devant la statue sur le chemin du travail, elle confirme : "Honnêtement, c'est ridicule. Je ne suis pas catholique du tout. Mais ça ne me dérange pas : à Noël on met une crèche, il y a la Vierge. C'est l'histoire, c'est le patrimoine."

Pétition en mairie de La Flotte, pour dénoncer le déplacement de la statue de la Vierge. © Radio France - Julien Fleury

Point de vue visiblement partagé : plusieurs pétitions ont déjà recueilli des milliers de signatures. Et le sujet intéresse même les journaux télé, sourit le maire Jean-Paul Héraudeau : "quand on connaît le coût de la seconde de publicité, je trouve ça merveilleux pour la commune !"

Au juge de parler

Même si un symbole religieux est interdit dans l'espace public, le maire de La Flotte Jean-Paul Héraudeau compte sur le juge pour reconnaître le caractère "historique" de sa statue de la Vierge. © Radio France - Julien Fleury

Une commune en difficulté puisque le rapporteur public a conclu au déplacement de la Vierge, hors de l'espace public. Jean-Paul Héraudeau refuse lui de "crier avant d'avoir mal. Il peut y avoir un juge qui dise : écoutez, après 30 ans ou 50 ans, c'est entré dans l'histoire, _ce n'est pas un objet de culte_."

Car si les avis du rapporteur public sont très souvent suivis, c'est bien le 3 mars que le tribunal administratif rendra son jugement. La Libre pensée de Charente-Maritime refuse de réagir avant cette date. De son côté, la mairie de La Flotte envisage déjà de faire appel.