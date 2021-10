Les Français recommencent à voyager, mais beaucoup oublient de vérifier la validité de leurs papiers d'identité. Alors que dans les mairies, comme à Saint-Jean-de-Braye, il faut compter trois mois en moyenne, entre le dépôt d'une demande à l'état-civil et l'obtention du précieux sésame.

Sur l'Orléanais : des délais très longs pour obtenir passeports et cartes d'identité

En plein milieu des vacances de la Toussaint, mieux vaut déjà penser aux suivantes, Noël et février. Si vous comptez partir en voyage, n'oubliez pas de vérifier la date de validité de vos cartes d'identité et passeport, parce que les délais pour les obtenir sont souvent plus longs que ce que l'on imagine.

Actuellement, sur Orléans, il faut compter jusqu'à deux mois, entre le moment où la demande est effectuée en mairie et l'obtention du titre. A coté, à Saint-Jean-de-Braye, c'est même trois mois.

3 mois pour avoir une nouvelle carte

"Nous avons eu une explosion des demandes avant l'été, suite à la fin des confinements et la levée des restrictions de déplacement. Là nous observons un flux normal pour les vacances de la Toussaint et Noël" reconnait Aude Moyon, la responsable du service de l'état civil.

Aude Moyon, responsable du service de l'état civil à la mairie de St Jean de Braye - Lydie Lahaix

Ce mardi matin, Jean-René est venu de Trainou pour faire une première demande de carte d'identité. Son fils en a besoin, il passe le brevet des collèges en juin prochain. Face à lui après avoir enregistré sa demande, Emilie, l'employée lui remet un récépissé et lui explique que la carte sera disponible d'ici trois semaines, un mois.

"Ce papa a bien fait de venir maintenant, car à chaque fin d'année scolaire nous voyons arriver des parents paniqués , soit les enfants n'en ont pas, soit elles sont périmées" explique-t-elle, or pour passer le brevet ou le baccalauréat, il est obligatoire de présenter une pièce d'identité.

C'est une question d'anticipation

"Ici sur Saint-Jean-de-Braye, il faut compter jusqu'à deux mois pour avoir un rendez-vous (l'inscription se fait sur internet) et ensuite une fois les démarches effectuées auprès de notre service, quand nous avons vu les personnes, il faut encore attendre un mois pour pouvoir récupérer le titre d'identité, carte nationale ou passeport".

"Nous n'avons qu' un seul dispositif pour enregistrer les demandes donc obligatoirement cela met plus de temps" précise Aude Moyon (nb/ il y en a deux sur Olivet, neuf sur Orléans). "Nous n'hésitons pas à diriger les personnes vers d'autres communes qui peuvent avoir des délais moins longs. Par contre, le délai pour avoir sa carte, une fois que le dossier est envoyé, est le même partout sur tout le département du Loiret".

Pour obtenir une nouvelle carte d'identité, en moyenne, il faut donc compter trois mois. Autrement dit pour ceux désireux de partir en vacances de fin d'année, il est presque déjà trop tard. "Ah ben oui, il faut anticiper, pour les voyages comme pour les examens scolaires, vous ne pouvez pas avoir votre carte ou un passeport, en une semaine ou dix jours, ça c'est impossible" conclue, avec le sourire, Aude Moyon.

Il y a un seul dépôt de recueil des demandes à la mairie - Lydie Lahaix

La mairie de Saint-Jean-de-Braye établit 2300 cartes d'identité et 1700 passeports en moyenne chaque année. Des chiffres qui avaient diminué de moitié en 2020, avec la crise sanitaire et la diminution des voyages. Rappelons qu'un renouvellement de carte d'identité ou une première demande est gratuit, c'est en cas de perte ou de vol qu'il faut payer 25 euros. Pour le passeport, en revanche, il faut débourser 86 euros pour un adulte.