Sur la Costa Brava, des barrages sanitaires pour rassurer les touristes

Les touristes qui arriveront cet été dans la station balnéaire de Tossa de mar sur la Costa Brava seront accueillis par du personnel muni de thermomètres. C'est la décision que vient de prendre la maire de Tossa, Imma Colom. La Catalogne a été l'une des régions d'Europe les plus dramatiquement touchées par le coronavirus et l'objectif de cette mesure est de rassurer les habitués de la Costa Brava qui pourraient être tentés par d'autres destinations cette année.

Ces contrôles de températures, c'est une manière de montrer aux touristes qu'ils peuvent venir chez nous en toute sécurité (Maire)

Imma Colom, la maire de Tossa de mar © Radio France - Sébastien Berriot

Les barrages sanitaires seront installés aux entrées de la ville, dans les quatre grands parkings où les touristes se garent lorsqu'ils arrivent à Tossa de mar. "L'idée est de mettre en place un contrôle de température unique lorsque le touriste arrive" explique la maire de la station balnéaire. "Ça évite d'avoir des contrôles partout, dans les magasins, les hôtels, sur la plage etc... Une fois que le contrôle sera fait au moment de l'arrivée, le touriste pourra se déplacer partout en toute tranquillité".

Les contrôles se feront aux entrées de la ville © Radio France - Sébastien Berriot

Pas de caractère obligatoire

Ce sont les personnels des parkings qui seront chargés de prendre la température. La loi ne permet pas de rendre les contrôles obligatoires, mais ils seront recommandés. "On expliquera aux personnes l'utilité des contrôles en toute amabilité et en toute cordialité. Rien ne sera imposé", précise Imma Colom.

En cas de fièvre, le touriste sera mis en contact téléphonique avec un centre de santé public et si la suspicion de Covid se confirme, "on lui demandera de rester confiné et ne pas se rendre dans les lieux touristiques" . Les autres vacanciers eux pourront entamer leur séjour et se rendre en toute liberté sur les plages ou dans les ruelles de la célèbre vieille ville de Tossa de mar.

La plage principale de Tossa et en arrière plan la vieille ville © Radio France - Sébastien Berriot

L'objectif est d'éviter l’apparition d'un foyer de contamination au coeur de l'été dans une station balnéaire qui accueille en temps normal près de 50 000 visiteurs pendant la saison estivale, dont 20 % environ de Français. "Depuis le début de la crise sanitaire en mars, grâce à des mesures très rapides, nous avons réussi à limiter le nombre de contaminations ici. Il n'y a pas eu de cas grave, y compris dans notre centre local de gériatrie et nous voulons donc continuer sur cette voie" se justifie la maire de Tossa.

Les pour et les contre s'expriment

Ces barrages sanitaires font l'objet de nombreuses discussions parmi les professionnels du tourisme qui attendant les vacanciers avec une grande impatience après des mois difficiles depuis le confinement.

Tous ces contrôles que la mairie veut mettre en place, c'est bien, à partir du moment où ce n'est pas agressif et ça ne se fait pas comme un contrôle de police. Ça va permettre de rassurer les vacanciers par rapport au covid. (Teresa, propriétaire d'un hôtel)

D'autres professionnels semblent plus inquiets. "Il y aura une queue longue longue pour faire le contrôle. Les touristes vont partir dans une autre ville" redoute une autre commerçante.

Les contrôles sanitaires aux entrées de Tossa devraient débuter dans les premiers jours de juillet au moment du lancement de la saison touristique.