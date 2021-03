Des chèvres tuées et entassées en pleine nature près de Martigues

Qui en veut aux chèvres de la Nerthe ? La question se pose de nouveau après la découverte ces derniers jours d'un véritable charnier sur les hauteurs de Saint-Julien-les-Martigues. Huit chèvres ont été retrouvées mortes et entassées au même endroit. Elles font partie de ces troupeaux sauvages qui peuplent la côte bleue parfois jusqu'au bord des routes.

Un troupeau estimé à 500 chèvres sauvages

Le "massacre" a été découvert au "trou du loup" dans les collines de saint Julien-Les-Martigues. Il s'agit d'un secteur où l'on trouve de nombreux viticulteurs, qui se plaignent régulièrement des dégâts occasionnés par le passage de ces caprins pas vraiment disciplinés. Pour la présidente de l'association "Les chèvres de notre colline", cela ne fait aucun doute, les chèvres ont été volontairement tuées : "Ce ne sont pas elles qui se sont entassées pêle-mêle les unes sur les autres", réagit Sylvie Vidal, la présidente de l'association.

"Pour moi, c'est un autre monde"- réagit Sylvie Vidal, de l'association Les Chèvres de notre colline, face au charnier

Des chèvres tuées, des riverains choqués, il n'en fallait pas plus pour relancer la polémique sur ces troupeaux de chèvres sauvages. On estime que ce sont 500 bêtes qui investissent ainsi la nature, et qui continuent de se reproduire. En janvier dernier, trois chèvres avaient déjà été tuées sur le plateau de l'Escourillon.

Le maire de Châteauneuf-Les-Martigues, Roland Mouren, met en place un système d'adoption des chèvres par les particuliers Quant à l'association "Les chèvres de notre colline" , elle continue de prôner la castration et le contrôle des naissances pour laisser les troupeaux vivre en paix.