Sur la Côte Picarde, Fort-Mahon veut embarquer les touristes dans les célébrations de son centenaire

L'histoire de l'évolution de Fort-Mahon n'a presque aucun secret pour lui. Jacques Vienne, historien amateur et membre de l'association Patrimoine et Mémoire de la Côte Picarde a imaginé une exposition photos qui est lancée ce jeudi à l'office de tourisme de la commune.

ⓘ Publicité

C'est l'une des très nombreuses animations pour célébrer un évènement marquant : le centenaire de Fort Mahon. "Au départ il y avait une seule entité avec Saint-Quentin en Tourmont, Quend et Fort Mahon", relate Jacques Vienne. "Saint-Quentin est d'abord partie, puis Quend et Fort-Mahon ont été séparées en 1923."

Retrouvez tous les évènements du centenaire de Fort-Mahon ici

Au début du 19e siècle, "les gros industriels du textile du Nord, du Pas de Calais et de Paris viennent ici en cure d'iode, pour trois mois avec leurs familles", poursuit, intarissable Jacques Vienne. "Ils ont d'abord construit des maisons sur le sable, puis dans les années 20, il y a eu les premières maisons art-déco."

loading

Monique Buffard a écrit le livre "Fort-Mahon au fil du temps" © Radio France - François Sauvestre

Alors que la voisine, Quend s'est développée d'avantage autour des activités agricoles, Fort-Mahon a pris tout de suite le virage touristique. "En 1936, avec les congés payés, c'est encore une autre population qui est arrivée. Et pendant les 30 Glorieuses, là on a eu les premières résidences secondaires", retrace Jacques Vienne.

Aujourd'hui, Fort-Mahon est toujours une place forte du tourisme. Le nombre d'habitants (1 800) y est multiplié par vingt en juillet-août. Des visiteurs qui se logent en partie dans les nombreux campings de la ville. Jean-Paul Pruvot, 74 ans, un Fort-Mahonnais pur jus a fait partie des pionniers du secteur.

loading

"Dans les années 60-70, il y avait une forte pression de caravanes et surtout de tentes", raconte t-il. "Elles se mettaient partout, dans la Baie d'Authie, dans les champs, dans les dunes, partout." En 1973, au hasard d'un passage devant une pâture qui lui appartient, il voit des touristes qui y ont planté leur toile. Et tout est parti de là.

Ces mêmes touristes lui ont demandé s'ils pouvaient revenir l'été suivant. "Pendant l'hiver, je suis allé à la mairie, c'était plus simple qu'aujourd'hui pour avoir un compteur d'eau. J'ai ramassé du bois sur la plage et j'ai monté un WC de fortune. Et c'était parti", raconte dans un sourire le fondateur du Robinson, aujourd'hui tenu par son fils.