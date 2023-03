Sur la métropole d'Orléans, la chasse aux rats est ouverte

Ils seraient de plus en plus nombreux dans nos villes : les rats ou surmulots, du nom de l'espèce la plus répandue. Depuis 2013, la Métropole d'Orléans organise chaque année deux campagnes de dératisation. Elles ont lieu au printemps et à l'automne au moment des cycles de reproduction des rongeurs. La mission est confiée (par appel d'offre) à la société HDA de Bourges. " On va rester plus d'un mois sur la métropole et vérifier secteur par secteur si des zones sont plus infestées que d'autres et on agit" explique Benoit Aujourd'hui, directeur de HDA.

ⓘ Publicité

"On soulève la plaque d'égout et on cherche la petite crotte"

Intervention de la société HDA sur les plaques d'égout © Radio France - Patricia Pourrez

Concrètement, il y a a deux équipes de deux agents qui sillonnent les rues et le réseau d'assainissinement à la recherche de la petite crotte. "On soulève près de 80 plaques d'égout par jour et on cherche d'éventuelles déjections de rats. Si, c'est le cas, on laisse du biocide" détaille Cédric Grelat, technicien chez HDA. Le biocide, c'est l'appât toxique : il a la forme d'une savonnette, il est suspendu sous la plaque d'égout au bout d'une ficelle bio-dégradable. "Ces produits vont provoquer des hémorragies chez le rat. Il va décéder au bout de 3 à 5 jours" précise Benoit Aujurd'hui. Et pour ceux qui s'interrogent sur la souffrance animale, le dirigeant de la société rétorque : " il ne faut pas oublier que le rat est un nuisible, il transmet des maladies à l'homme et pose donc un vrai problème sanitaire. Il faut faire la rapport bénéfice/ risque."

Les appâts toxiques mis dans les égouts par HDA © Radio France - Patricia Pourrez

L'hyper centre d'Orléans est l'un des points les plus infestés

Sur la métropole d'Orléans, les colonies de rongeurs sont localisées là où il y a le plus de population : les immeubles collectifs et les centre villes. "L'hyper centre d'Orléans est un point sensible" explique Arnaud Pineau, responsable du réseau d'assainissement à la métropole d'Orléans. "On a une concentration de commerces de bouches. Les rats sont attirés en surface avec les poubelles mais aussi avec ce qu'il y a dans les réseaux comme les huiles de friture que certains restaurateurs jettent encore dans l'égout". Il y a aussi dans le centre historique les nombreuses cavités souterraines et la proximité de la Loire. "Dès qu'elle remonte, les rats remontent aussi vers le centre ville." Dans les zones pavillonnaires de la métropole, ce sont souvent les poulaillers et les composteurs qui atttirent les rats. " Mais là, ca se passe sur le domaine privé. La métropole ne peut pas intervenir" précise Arnaud Pineau. Malgré tout, si vous constatez dans votre ville ou quartier, une présence anormale et importante de rats, vous pouvez contacter le pôle assainissement au 02.38.78.49.49.