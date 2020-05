Partout sur le littoral français, la mer s'admire de loin. Les plages sont fermées en raison du confinement. Et selon les déclarations d'Edouard Philippe, elles devraient le rester après le 11 mai. De nombreux maires demandent la réouverture. A Deauville, on croise les doigts...

"Sur les plages de Deauville et Trouville, on serait moins serré que dans le métro !"

Des planches désertes et du sable blond à perte de vue. La carte postale est idyllique. Mais l’accès est interdit à la plage de Deauville jusqu’à nouvel ordre. Sylvie et sa mère restent derrière donc les barrières assises sur un banc sur le boulevard Cornuché, et profitent comme elles peuvent du soleil. "On a l'habitude de venir se promener sur la plage, mais là on sait que la mer est derrière nous, c'est déjà ça !"

L'accès à la plage et aux célèbres planches de Deauville est interdit par arrêté municipal pendant le confinement. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Laure et Philippe regardent eux aussi la mer de loin. Pas le choix de toute façon, mais ils s’interrogent sur la pertinence de l’interdiction. "Ici les plages sont grandes, et franchement on pourrait largement respecter les distances de sécurité, plus que dans le métro en tous cas !" Ils croisent donc les doigts pour que les magnifiques étendues de sable soient de nouveau accessibles.

Promenade romantique malgré l'interdiction de s'approcher de la mer, pour Valentin et Priscilla. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Même décor à Trouville où des barrières empêchent Priscilla et Valentin de s’approcher de la mer. Le jeune couple très respectueux du confinement, s’autorise une sortie exceptionnelle en raison de l'anniversaire de Priscilla. "On adore venir sur les planches, mais là on va faire le tour du casino, ça fait quand même du bien de prendre l'air". Et plage fermée ou non concluent-ils "on est de toute façon mieux ici qu’en ville dans un appartement sans balcon".