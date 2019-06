Sur la route, dans les airs et sur la mer, tout savoir sur la circulation le 6 juin

Il sera très difficile de circuler dans le nord du Calvados le 6 juin 2019, jour du 75e anniversaire du D-DAY. Plusieurs grands axes routiers seront fermés, une zone de circulation régulée sera mise en place à partir de 6h. Dans les airs et sur la mer, il y aura aussi de nombreuses restrictions.

Calvados, France

Sur la route

Il vous faut absolument un sticker pour entrer dans la zone de circulation régulée (ZCR), ce périmètre de 800 km² qui englobe 125 communes d'Isigny à Ranville. Mais si vous habitez dans cette zone et que vous ne prévoyez pas de faire d'aller-retour en dehors, pas besoin d'autocollant. Vous voulez sortir de la ZCR ? C'est la même chose, pas besoin de sticker.

Plusieurs routes seront fermées à la circulation à l'intérieur et à l'extérieur de la zone, de 6h jusqu'au départ des autorités. La nationale 13 qui dessert Bayeux entre autre, le périphérique nord de la porte d’Angleterre à la porte de Bretagne. La porte de Paris sera elle fermée à partir de 9h. Autres voies interdites, l'axe de Caen vers Courseulles en passant par Epron, Mathieu et Douvres-la-Délivrande, la route de Courseulles à Arromanches, de Caen vers Colleville-sur-Mer et de Caen vers Osmanville. La 2x2 voies Caen-Ouistreham sera fermée à partir de midi tout comme la route de Ouistreham vers Colleville-Montgomery.

Dans le centre-ville de Caen, l’accès au périmètre autour de la préfecture sera interdit aux véhicules et les piétons désirant se rendre dans la zone devront se soumettre à un contrôle très strict des forces de l’ordre aux deux entrées piétons situées place Guillouard et place Foch pour ensuite être escorté par un policier jusqu’à leur destination au sein du périmètre. Les résidents du secteur concerné devront se présenter munis d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

Tous les transports scolaires seront supprimées et il y aura très peu de bus en circulation, une dizaine de lignes sur les 70 du réseau Bus verts. Les Twisto fonctionneront mais avec un service perturbé. Les poids lourds de plus de 7 tonnes 5 seront eux tout simplement interdit dans le Calvados le 6 juin. Sur les axes interdits, le stationnement ne sera plus autorisé dès 22h le mercredi 5 juin.

Dans les airs

Seulement deux avions décolleront de l'aéroport de Caen-Carpiquet le 6 juin, un vol pour Lyon à 6h30 et un autre pour Ajaccio en fin de journée. Les voyageurs sont attendus très tôt pour partir dans la capitale des Gaules, à 5h. S'ils arrivent plus tard, ils ne pourront pas accéder au tarmac puisque les accès à l'aéroport seront fermés. 20 à 30 avions devraient passer par Carpiquet pour déposer des chefs d'états et des membres de plusieurs familles royales, d'autres appareils atterriront à l'aéroport de Deauville.

Sur la mer

Des zones de circulations temporaires vont être crées dans la baie de Seine. Dès 6h30 et jusqu'à 21h, la vitesse des navires ne devra pas dépasser les 15 nœuds soit 28 km/h. Le périmètre sera divisé en 7 secteurs. À certaines heures de la journée, la présence d'embarcations et toute activité nautique y seront interdites : à Ver-sur-Mer par exemple, de 6h30 à 10h, lors de la pose de la première pierre du mémorial britannique, à Colleville-sur-Mer, de 9h à 13h30 lors de la cérémonie présidée par Donald Trump ou encore à Courseulles-sur-Mer, de 9h à 13h30 puis de 16h30 à 20h pendant les commémorations canadiennes et internationales. Si des marins se trouvent dans ces zones aux heures interdites, ils pourront être sanctionnés.