Sur la route de Pleyben, les habitants en colère contre la vitesse excessive

Gouézec, France

Ici, le panneau indique 70 km/h. "Mais personne n'est à 70. Les seuls qui roulent à 70 km/h, ce sont les gens du coin" se désole Danielle, habitante du lieu-dit "les Trois Fontaines". Les voitures et les motos passent très vite devant sa maison, juste en bord de route. Même pour sortir de sa cour, c'est compliqué. "Mon mari est obligé d'aller sur la route pour faire ralentir les voitures qui arriveraient. Vu qu'on est à la sortie d'un virage, on n'a pas le choix" ajoute-t-elle.

Une pétition a déjà récolté près de 6000 signatures

Sa voisine, Annaïck, a donc décidé de prendre les choses en main. Elle a d'abord installé un panneau en bois à l'entrée du lieu-dit qui indique "attention, vie ici". Et elle a lancé une pétition adressée au Département et intitulée "la sécurité des habitants est menacée". Une pétition qui a déjà récolté près de 6000 signatures. "Ici, il y a des jeunes enfants, des retraités qui font de la marche, des animaux" explique Annaïck.

On doit traverser cette route pour aller au container à poubelles et je ne compte plus le nombre de fois où j'ai failli me faire renverser". Annaïck, habitante du lieu-dit

Son objectif : forcer les voitures à ralentir. "Il faudrait réduire la vitesse à 50 ou installer un ralentisseur" demande Annaïck. Mais Cécile Nay la maire de Gouézec, où se situe une partie du lieu-dit, peut difficilement faire plus. "J'ai déjà obtenu que la vitesse soit réduite à 70 km/h ici. Mais pour une route départementale, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et il n'y a pas assez de maisons pour descendre à 50 km/h" explique la maire.

Seule solution selon elle : que les voitures respectent enfin la limitation actuelle.