Sur la route du Portugal, une centaine de réfugiés ukrainiens font escale à Beaumont (Puy-de-Dôme)

Ils ont quitté la Pologne ce mardi pour rejoindre Lisbonne, capitale du Portugal. Cette centaine de réfugiés et leurs accompagnateurs ont pu faire une pause dans une salle, non loin de la mairie de Beaumont.

Tanya et cet enfant ukrainien ont fui la capitale Kiev

Ils étaient attendus ce mardi. Une panne de leur bus leur avait fait prendre un peu de retard. Les mini-vans et le bus sont arrivés finalement un peu avant 18h à la mairie de Beaumont.

Une centaine de réfugiés, essentiellement femmes et enfants, et leurs trente accompagnateurs portugais.

Le bus est arrivé peu avant 18h © Radio France - Olivier Vidal

Une halte solidaire, à l'initiative du père de Beaumont Yesuraja Innaci et du diocèse de Clermont : "il y a eu un vrai élan de solidarité spontané, j'ai envoyé un message pour savoir qui était prêt à aider, les gens ont répondu en nombre" explique le curé.

Le père Yesuraja Innaci © Radio France - Olivier Vidal

Une cinquantaine de bénévoles s'étaient donnés rendez-vous dans la salle "La Ruche", située à côté de la mairie. A l'intérieur des repas ont été servis aux réfugiés, des bonbons donnés aux enfants, quelques jouets et peluches également. Des soins médicaux ont pu être prodigués dans un coin de la salle.

Des repas ont été servis © Radio France - Olivier Vidal

"C'est très émouvant de voir ces gens qui ont tout fui" témoigne Anne-Marie, bénévole.

Une petite fille ukrainienne retrouve le sourire après avoir reçu une peluche © Radio France - Olivier Vidal

Après plus de deux heures d'escale, les mini-vans et le bus sont repartis dans la soirée pour le pays basque, c'est là-bas que ces ukrainiens devaient passer la nuit avant de rejoindre le Portugal et sa capitale ce jeudi.