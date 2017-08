Sur la sellette, la réserve parlementaire a bien aidé les associations et communes de Côte-d'Or

Alors que députés et sénateurs s’opposent sur le texte, la suppression de la réserve parlementaire inquiète les bénéficiaires, associations ou communes que cet argent pouvait aider à réaliser des projets. Exemples en Côte-d’Or.

Dans un communiqué, le Secours Populaire Français s'inquiète de la suppression de la réserve parlementaire, cette enveloppe que chaque député et sénateur est libre de partager entre les associations et communes de son choix. L'association caritative a l'an dernier engrangé au niveau national un total de 500.000 précieux euros qui risquent donc de lui faire cruellement défaut, comme aux autres bénéficiaires de la manne parlementaire. Les cinq députés de Côte-d'Or ont à eux seuls distribué l'an dernier plus de 359 000 euros.

Pour les associations, "un peu de beurre dans les épinards"

Philippe Gerbet préside le club de boxe thaï Tiger's Den qui dispose d’une salle à Saint-Apollinaire. Il compte 290 licenciés dont 90 enfants de moins de 13 ans, et une section féminine. Le club a reçu en 2015 une somme de 5000 euros, attribuée par le député PS Laurent Grandguillaume. «On a renouvelé tout le matériel pour l’école de boxe, gants, protège-tibias, casques, etc…C’est vrai que ça met un petit peu de beurre dans les épinards pour les projets d’investissement. » Le président du club souligne toutefois qu’au contraire d’une subvention de fonctionnement, la réserve parlementaire n’est versée qu’une fois. La supprimer, pourquoi pas, à condition souhaite-t-il, qu’un dispositif compensatoire soit imaginé.

Un complément bienvenu pour les petites communes

Confrontées à une baisse régulière de leurs dotations, les communes, plus particulièrement les plus modestes, sont d'autant plus heureuses lorsqu'un parlementaire leur attribue une somme. Vaux-Saules, 186 habitants, dans le canton d'Is-sur-Tille, a pu compter sur 6418 euros alloués par le député UDI François Sauvadet. C'était pour répondre à une urgence, précise le maire Pierre Garnier : « Le toit de la cure, qui héberge un logement communal, fuyait. On a eu plusieurs dégâts des eaux. La réparation nous a coûté 24.000 euros. » Une somme considérable pour une commune dont le budget de fonctionnement n’est que de 170.000 euros.

Le sénateur membre du groupe Les Républicains Alain Houpert a distribué quelque 140.000 euros l'an dernier. Avec une attention particulière pour les communes rurales qu'il a voulu équiper de défibrillateurs. « 80% des communes de Côte-d’Or ont moins de 500 habitants. Un défibrillateur coûte entre 2000 et 3000 euros et les communes ont besoin de ce dispositif médical. Depuis que j’ai engagé cette action, on a pu sauver plusieurs vies, j’en ai eu la preuve par le service de cardiologie qui m’a appelé à plusieurs reprises. » Pour le sénateur, la réserve parlementaire est un outil de rééquilibrage humain face au pouvoir exécutif et administratif. Un mode aussi de solidarité et d’empathie envers les territoires ruraux.

Si l'Assemblée nationale est majoritairement favorable à la suppression de la réserve parlementaire, accusée d'être attribuée de manière arbitraire en favorisant une certaine forme de clientélisme, le Sénat s'y oppose. Une commission mixte chargée de trouver un accord entre les deux chambres hier a échoué. Les députés auront le dernier mot en lecture définitive le mercredi 9 août.